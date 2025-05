Osimhen vuole solo la Juventus: il Napoli rischia di perderlo a zero nel 2026 se non lo accontenta (Pedullà)

Victor Osimhen farà ritorno a Napoli dopo il prestito al Galatasaray. Ci sono diversi club sull’attaccante nigeriano, che però pare abbia messo la Juventus come priorità per il trasferimento. Ricordiamo che il suo contratto con gli azzurri scadrà nel 2026.

Il Napoli rischia di perdere Osimhen a zero nel 2026 se non lo accontenta

Scrive Alfredo Pedullà:

Victor Osimhen ha messo la Juve in cima alla lista dei desideri, non vuole andare in Arabia e anche se arrivasse una proposta dalla Premier preferirebbe raggiungere il suo “padrino” [Giuntoli] a Torino. Certo, c’è una clausola da 75 milioni che vale per l’estero e non per l’Italia, e se Osi ha scelto, bisogna tenere in forte considerazione il suo desiderio all’interno di qualsiasi trattativa. Anche perché la famosa opzione rinnovo fino al 2027 prevede emolumenti per Victor da 15 milioni netti, molto difficile che scatti. E quindi: mancano 13 mesi e mezzo alla fine del rapporto tra Victor e il Napoli; la Juve è pronta a spendere, De Laurentiis è libero di decidere qualsiasi cosa. Ma tenendo conto di un particolare decisivo, se Victor dice no agli altri perché vuole una sola destinazione, il bivio è semplicissimo: accontentarlo oppure il rischio sarebbe quello di restare con il cerino in mano per l’inevitabile svalutazione del cartellino.

La Juventus prenderà due attaccanti, ma la priorità resta Victor Osimhen. Dopo quanto svelato nelle ultime 48 ore, la speranza forte è quella di arrivare all’attaccante nigeriano che ha aperto completamente dando la precedenza alla Juve. Certo, dipenderà dal Napoli ma il contratto in scadenza nel 2026 (il rinnovo fino al 2027 farebbe scattare l’ingaggio a circa 15 milioni netti a stagione e quindi è una svolta complicatissima) deve portare ad avere un’altra destinazione che sia davvero di gradimento. E almeno nelle ultime settimane Osimhen ha deciso di aspettare la Juve. Nella serata di ieri è stata resa nota una telefonata di un’emittente turca a Giuntoli con tanto di smentita sull’interesse Juve. Probabilmente una telefonata mandata in onda senza autorizzazione.