Osimhen, l’intelligenza artificiale lo propone all’Arsenal ma lo stipendio è troppo alto (Talk Sport)

"La questione è se i Gunners accetteranno un ingaggio così oneroso per risolvere i problemi di attacco"

L’Arsenal di Arteta è sempre in pieno sviluppo per capire tornare a vincere. L’allenatore dei Gunners si è reso famoso negli anni per aver trovato rimedi alternativi e originali per migliorare la propria squadra e, adesso si cerca di capire attraverso l’intelligenza artificiale quale sarà la prossima mossa dell’Arsenal sul mercato. L’IA ha proposto ai Gunners una lista di attaccanti per la nuova stagione e tra i nomi suggeriti c’è anche Victor Osimhen.

L’intelligenza artificiale pronostica il trasferimento di Osimhen a Londra

“La storia di Osimhen è bizzarra, ma potrebbe rivelarsi positiva per l’Arsenal. Il nigeriano è entrato a far parte della storia calcistica nella stagione 2022/23, quando è stato l’uomo chiave del Napoli al fianco di Kvaratskhelia, segnando 31 gol e assicurando il primo titolo di Serie A dai tempi di Diego Maradona, 33 anni prima.

Lui e il club raggiunsero un accordo apparentemente vantaggioso per entrambe le parti: notevole aumento dello stipendio per rivenderlo a un prezzo più alto, ma il Napoli andò malissimo. Una serie di allenatori disastrosi hanno fatto sì che la stagione 2023/24 fosse un fiasco, ma Osimhen ha comunque segnato con una costanza impressionante nonostante alcuni infortuni.

Tuttavia, il suo contratto è diventato troppo oneroso e i club in trattativa, come il Chelsea, non hanno voluto correre rischi. In prestito al Galatasaray questa stagione non si è lasciato sfuggire la vittoria: ha segnato 33 gol, il record della sua carriera.

È chiaro che chiunque lo ingaggi avrà a disposizione uno dei migliori cannonieri a un prezzo ragionevole, ma la questione è se l’Arsenal vorrà accettare quel contratto e quello stipendio per risolvere i suoi problemi di attacco”.

