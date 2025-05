“Il Napoli di Conte, a differenza di quelle dei tre scudetti, non ha fuoriclasse né grandi campioni”. “Sì ma io non capisco la sua gestione della rosa”

Napoli: a tre giornate dalla fine e con tre punti di vantaggio, bellezza e vittoria coincidono

Cesare – Caro Guido che dire? Ancora una volta ha avuto ragione lui. Ha mandato in campo Raspadori e Jack lo ha ripagato con una punizione deliziosa. E in un Napoli che al solito tira pochissimo in porta un’altra occasione da rete la ha avuta ancora lui che ha rischiato anche di farsi male sulla scivolata del difensore leccese.

Guido – La squadra nel primo tempo ha tenuto il campo con autorevolezza lasciando al Lecce l’unica occasione della partita con un colpo di testa su calcio d’angolo che si è stampato sulla traversa. Poi un secondo tempo differente. Mi è parso però diverso dai molti orrendi secondi tempi visti quest’anno. Ho avuto infatti la sensazione che il Napoli, a torto o ha ragione abbia compiuto una scelta. Quella di controllare la partita.

Cesare – Hai ragione. Brutta partita ma grande risultato. Non so quanti palloni ha toccato Meret chiamato in causa da difensori e centrocampisti. Naturalmente questo ha significato lasciare l’iniziativa in mano al Lecce. Che fortunatamente non ha costruito nemmeno una occasione nitida fatta eccezione per un tiraccio da lontano. Per parlare dei singoli, la difesa in blocco è sopra la sufficienza. In particolare Olivera ha giocato da centrale con la disinvoltura del veterano. In mezzo al campo tutti e tre bene in palla. Infine un ottimo Raspadori, aldilà del gol, ed un Lukaku senza infamia e senza lode. In sintesi però non è stata una bella partita.

Guido – Non mi vorrei imbarcare in una discussione sull’estetica. Comunque per amore della cronaca il Napoli ha conquistato il 56% delle vittorie di corto muso. E questa è una di quelle. In particolare poi a tre giornate dalla fine e con tre punti di vantaggio bellezza e vittoria coincidono. In realtà il Napoli di gol ne ha fatti tre ma quello di Lukaku, è stato annullato per un fuorigioco di un centimetro o due. E quello di Olivera per un fallo macroscopico di McTominay. Il Napoli cioè ha fatto la partita come gli toccava.

Cesare – Certamente Conte ha grandi meriti e non lo scopriamo oggi. E la squadra ha esattamente il suo carattere. Però non capisco la sua gestione della rosa che lo ha visto giocare un campionato con 14/15 giocatori soltanto. Gli undici titolari più Raspadori, Gilmour, Billing e Juan Jesus con spiccioli nell’ordine dei minuti per Simeone e soci.

Guido – Vorrei tornare sul punto della qualità di gioco. Questa squadra a differenza di quella dei tre scudetti non ha fuoriclasse né grandi campioni. E non penso a Maradona ma a Giordano, Careca, Bagni, Carnevale, Oshimen, Kvara etc etc. Se questa squadra si metteva a inseguire il calcio spettacolo magari azzeccava qualche vittoria entusiasmante ma si piazzava al più quinta. Io la preferisco così.

LE SENTENZE

Meret – Cesare: buono; Guido: buono

Di Lorenzo – Cesare: buono; Guido: buono

Olivera – Cesare: buono; Guido: buono

Rrahmani – Cesare: buono; Guido: buono

Spinazzola – Cesare: buono; Guido: buono

Anguissa – Cesare: buono; Guido: buono

Lobotka – Cesare: buono; Guido: buono

McTominay – Cesare: buono; Guido: buono

Politano – Cesare: buono; Guido: buono

Lukaku – Cesare: sufficiente; Guido: sufficiente

Raspadori – Cesare: ottimo; Guido:eccellente

Gilmour – Cesare: buono; Guido: buono

Billing – Cesare: buono; Guido: utile

Simeone – Cesare: s.v.; Guido: s.v.

Conte – Cesare: ottimo; Guido: eccellente

