Marciniak sarà l’arbitro di Inter-Barcellona: agli ottavi annullò un rigore all’Atletico per doppio tocco di Alvarez

Sarà Szymon Marciniak ad arbitrare la semifinale di ritorno di Champions League tra Inter e Barcellona. La sua designazione era nell’aria e ora è ufficiale. A dare il fischio d’inizio martedì alle 21 a San Siro ci sarà quindi il polacco. Assistenti i connazionali Tomasz Listkiewicz e Adam Kupsik, quarto uomo Pawel Raczkowski. Al Var l’olandese Dennis Higler.

Marciniak e l’Inter hanno in comune un precedente importante. Il polacco ha infatti arbitrato l’Inter nella finale di Champions League del 10 giugno 2023 a Istanbul persa 1-0 contro il Manchester City. Nella scorsa edizione, era sempre il il fischietto quando l’Inter fu eliminata ai rigori dall’Atletico Madrid.

Ed è stato sempre Marciniak ad arbitrare agli ottavi Atletico Madrid-Real Madrid, partita che alla fine scatenò una bufera di polemiche per il rigore annullato a Julian Alvarez.

In questa stagione ha arbitrato sei partite di Champions League durante le quali ha estratto un totale di 26 cartellini e concesso appena 3 rigori. Solo una l’espulsione diretta e una l’espulsione per somma di ammonizioni. Nell’ultima partita, proprio Atletico-Real, furono ben 8 i cartellini estratti in 120 minuti.

Il caso Alvarez è un caso per vari motivi. Non ultimo il ribaltamento della routine della chiamata Var. L’altro grande protagonista di Atlético-Real è stato infatti l’arbitro polacco Szymon Marciniak che si è voluto prendere meriti e responsabilità dell’annullamento del rigore.

“Mbappé ha detto agli arbitri che Álvarez lo ha toccato due volte? Questo non è affatto vero – ha detto l’arbitro – Sono stato io a informare il Var che c’era il 99% di possibilità che Álvarez facesse un doppio tocco, e loro l’hanno esaminato attentamente“.

“A dire il vero, non mi era mai capitato di trovarmi di fronte a una situazione del genere nella mia carriera arbitrale, ma i giocatori conoscono le regole”.

L’Uefa è stata costretta a pubblicare una dichiarazione per spiegare l’azione. Secondo l’organo di governo del calcio europeo, sebbene fosse minimo, il tocco c’è stato. Ma “in base alla regola attuale, il Var avrebbe dovuto chiamare l’arbitro per indicare che il gol doveva essere annullato”, e non il contrario.

