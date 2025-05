Il Real non compra un difensore dall’estate del 2019 ma per centrocampo e attacco ha speso 550 milioni (El Pais)

Gli infortuni in difesa hanno costretto Ancelotti a schierare i titolari in difesa solo sei volte su 57 partite. L’ultimo difensore acquistato fu Militão nel 2019.

El Pais analizza i “buchi” del Real Madrid. Alla luce della stagione che si sta per concludere, si potrebbe parlare di voragini, soprattutto in difesa. Infatti il quotidiano segnala che Ancelotti ha potuto schierare la sua difesa titolare solo 6 volte su 57 partite. Gli infortuni hanno martoriato un reparto (la difesa) che il club non “finanzia” da almeno sei anni.

“Questo martedì, in mezzo al fiume di informazioni sul futuro dell’allenatore, Valdebebas ha subito una tempesta di disgrazie mediche, specialmente in difesa. Rüdiger, prima di conoscere le sei partite di squalifica (per il ghiaccio lanciato all’arbitro nella finale di Coppa del Re, ndr), ha subito un intervento chirurgico al menisco. Ha trascorso sette mesi con dolori e sarà fuori per circa due. Mendy è ricascato in un altro infortunio e non tornerà fino alla prossima stagione. Alaba è scomparso di nuovo, out per sei-otto settimane a causa di una rottura del menisco nello stesso ginocchio del crociato“.

Gli infortuni non sono il problema, ma è la difesa trascurata dal Real

Insomma, pare che il dio del calcio abbia preso proprio a cuore la situazione a Valdebebas. Ancelotti ha al momento a disposizione un solo difensore centrale di ruolo. E non è la prima volta che accade in stagione. Il giovane Asencio è l’unica speranza di Carletto ma il difensore del Real “è ancora in attesa del processo in cui è indagato per aver presumibilmente diffuso un sex tape con una minorenne“.

Il problema sta a monta. “Il Madrid non spende soldi per un difensore dall’estate del 2019, quando ha acquistato Militão per 50 milioni (il difensore più costoso del club) e Mendy per 48. Da allora, gli acquisti in difesa sono giocatori svincolati o in scadenza di contratto, come Rüdiger e Alaba; e il rinnovo dalle giovanili come Fran García per cinque milioni“.

E i soldi certo non mancano. Infatti “mentre per la difesa il Real ha speso poco più di 100 milioni in trasferimenti nelle ultime sei finestre di mercato (senza contare i bonus alla firma di chi è arrivato libero), secondo il portale Transfermarkt, a centrocampo e in attacco la cifra supero i 550 milioni (Mbappé sarebbe fuori avendo terminato il suo contratto con il Psg). Questa sproporzione non ha impedito, tuttavia, la sensazione generale che gli investimenti a centrocampo non hanno coperto il buco di Kroos“.

“La linea difensiva titolare di Ancelotti in questa stagione era Carvajal-Rüdiger-Militão-Mendy, ma è stato in grado di allinearlo solo in sei delle 57 partite a causa di infortuni“. Giusto per capire la portata della sfiga.

