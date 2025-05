Giordano: «Il Napoli di Conte ha perso tanto rispetto a quello che vinse lo scudetto con Spalletti»

A Tuttosport: «La rosa è inferiore all’Inter. Lo scorso anno arrivarono decimi. Non parlerei di miracolo ma Conte sta facendo un capolavoro»

Bruno Giordano, noto ex attaccante, è stato raggiunto dai microfoni di Tuttosport, che oggi ha pubblicato una sua lunga intervista sulle sue colonne cartacee di cui riportiamo alcuni estratti salienti.

Giordano: «Non parlerei di miracolo se il Napoli vincesse lo Scudetto»

«Il Napoli a livello di rosa ha sicuramente qualcosa in meno rispetto all’Inter. Non bisogna scordarsi che i partenopei arrivano da un decimo posto. Detto questo, il Napoli rimane comunque una signora squadra, ma ha perso parecchio rispetto a quella che vinse il campionato solamente due anni fa. Non parlerei di miracolo in caso di conquista del tricolore, ma sicuramente Conte sta facendo un capolavoro»

Sulla Juve di Thiago Motta.

«Di Motta non discuto il valore assoluto come allenatore, ma il modo in cui ha approcciato a uno dei club più importanti e vincenti al mondo. A certi livelli bisogna sapersi porre per riuscire a entrare in sintonia con tutto l’ambiente. Ho notato, invece, tanta confusione. D’altronde se cambi 7 volte il capitano e sempre formazione significa che non c’è chiarezza»

Su Tudor.

«Certamente Tudor ha dato qualcosa in più sotto l’aspetto del senso di appartenenza a tutti i giocatori. Nelle ultime gare si è vista una Juve rigenerata e più brillante a livello fisico rispetto alla gestione precedente. Inoltre ho notato nei calciatori più serenità: giocano con la testa libera.»

Su Lazio-Juve.

«Immagino una partita equilibrata. Tutte e due le squadre sanno quanto pesa la posta in palio, pertanto sono convinto che assisteremo a una sfida tirata e che verrà decisa da un episodio. Insomma, una partita da 1-0. Vedremo domani chi la spunta…»

