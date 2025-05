De Laurentiis: «Importante che l’America’s Cup coinvolga le realtà in grado di enfatizzare un evento memorabile»

"Una grande opportunità per la crescita dell’immagine della città. Il Calcio Napoli sempre a disposizione per trovare sinergie che contribuiscano alla riuscita dell’evento"

Anche Aurelio De Laurentiis, patron e presidente del Calcio Napoli, ha commentato la notizia della America’s Cup 2027 a Napoli. Il presidente del Napoli su X ha scritto.

“Una grande opportunità per Napoli. L’America’s Cup potrà essere uno dei tanti motori per contribuire all’ulteriore crescita dell’immagine della città. Sarà importante che il progetto coinvolga tutte le realtà in grado di enfatizzare un evento che potrà essere memorabile“.

E ancora:

“Il Calcio Napoli sarà sempre a disposizione per trovare quelle sinergie che contribuiscano alla riuscita dell’evento“.

De Laurentiis dopo l’assemblea di Serie A: «Non abbiamo parlato dell’ultima giornata o dello spareggio»

Aurelio De Laurentiis ripreso dalle telecamere di Calciomercato.com all’uscita dall’assemblea di Lega Serie A. Il presidente del Napoli si è avviato in fretta verso la propria macchina senza rilasciare dichiarazioni. Si è lasciato ad una sola risposta sibillina. Un giornalista gli ha chiesto se, in Lega, avevano parlato dell’ultima giornata e dell’eventuale spareggio. «Non abbiamo parlato» è stata la risposta del patron del Napoli.

Si sta discutendo nella Lega Serie A in merito all’ultima giornata di campionato, che potrebbe (o meno) decretare la vittoria dello scudetto a Napoli o Inter. Lunedì, in base ai risultati del prossimo turno, ci sarà la decisione definitiva. La Stampa scrive:

Sbrogliata l’intricata matassa del penultimo turno, con 9 partite in contemporanea domenica alle 20,45 (test importante per la stabilità e la tenuta dello streaming dei broadcaster), la Lega Serie A ha stilato i vari piani di calendarizzazione dell’ultima giornata e individuato data e luogo per l’eventuale spareggio scudetto. Solo il tricolore del Napoli a Parma eviterebbe gli anticipi di Napoli- Cagliari e Como-Inter a giovedì 22. Cambi di programma che potrebbero riguardare, causa obbligo di contemporaneità anche nelle volate per Europa e salvezza, Venezia-Juventus, Torino-Roma, Udinese-Fiorentina, Milan-Monza, Lazio-Lecce, Bologna-Genoa, Empoli-Verona e Atalanta-Parma. In caso di appendice per lo scudetto in partita secca, la Lega ha individuato le soluzioni in domenica 25 all’Olimpico di Roma.