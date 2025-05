De Laurentiis dopo l’assemblea di Serie A: «Non abbiamo parlato dell’ultima giornata o dello spareggio»

Aurelio De Laurentiis ripreso dalle telecamere di Calciomercato.com all’uscita dall’assemblea di Lega Serie A. Il presidente del Napoli si è avviato in fretta verso la propria macchina senza rilasciare dichiarazioni. Si è lasciato ad una sola risposta sibillina. Un giornalista gli ha chiesto se, in Lega, avevano parlato dell’ultima giornata e dell’eventuale spareggio. «Non abbiamo parlato» è stata la risposta del patron del Napoli.

🔴#DeLaurentiis letteralmente fugge dopo l’assemblea di Lega Serie A: “Non abbiamo deciso niente sullo spareggio”@calciomercatoit pic.twitter.com/sfJdmtzluF — Francesco Iucca (@francescoiucca) May 14, 2025

Si sta discutendo nella Lega Serie A in merito all’ultima giornata di campionato, che potrebbe (o meno) decretare la vittoria dello scudetto a Napoli o Inter. Lunedì, in base ai risultati del prossimo turno, ci sarà la decisione definitiva. La Stampa scrive:

Sbrogliata l’intricata matassa del penultimo turno, con 9 partite in contemporanea domenica alle 20,45 (test importante per la stabilità e la tenuta dello streaming dei broadcaster), la Lega Serie A ha stilato i vari piani di calendarizzazione dell’ultima giornata e individuato data e luogo per l’eventuale spareggio scudetto. Solo il tricolore del Napoli a Parma eviterebbe gli anticipi di Napoli- Cagliari e Como-Inter a giovedì 22. Cambi di programma che potrebbero riguardare, causa obbligo di contemporaneità anche nelle volate per Europa e salvezza, Venezia-Juventus, Torino-Roma, Udinese-Fiorentina, Milan-Monza, Lazio-Lecce, Bologna-Genoa, Empoli-Verona e Atalanta-Parma. In caso di appendice per lo scudetto in partita secca, la Lega ha individuato le soluzioni in domenica 25 all’Olimpico di Roma.

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, a margine dell’inaugurazione del Villaggio della Salute per la Race For The Cure a Roma, ha parlato della lotta scudetto con l’Inter. Mancano tre partite alla fine del campionato e gli azzurri sono in vantaggio di 3 punti.

Le dichiarazioni riportate da Tuttosport:

«Io non mi permetto di fare nessuna previsione. Il calcio è molto bello perché la palla va dove Dio vuole. Qualche volta va la direzione giusta qualche altra volta nella direzione sbagliata. Quindi siamo tutti quanti nelle mani di Dio».