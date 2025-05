Conte: «Il Genoa è entrato otto volte in area in tutta la partita, qualcuno non l’ha vista bene»

In conferenza: «Ho sentito commenti che mi hanno lasciato perplesso. Poi, nel calcio esiste l'imponderabile come per il gol di Vàsquez»

Nel corso della conferenza stampa di questo pomeriggio (qui per le dichiarazioni integrali ndr) Antonio Conte ha parlato ampiamente della stagione del Napoli, considerandola comunque come positiva. Tra gli altri aspetti su cui è stato interrogato, il mister ha chiaramente riportato l’umore della squadra a seguito del pareggio clamoroso contro il Genoa, parlando anche del gol di Vasquez come di un gol imponderabile (non citando dunque alcun errore difensivo o altro). In generale difendendo la prestazione della squadra. Di seguito l’estratto a cui si fa riferimento.

Conte: «Noi prepariamo bene le partite, poi c’è l’imponderabile e l’incognito»

«C’è un po’ di tutto. C’è la preoccupazione perché c’è l’imponderabile: noi prepariamo tutto per il meglio, poi però c’è il calciatore del Genoa che intercetta la palla, si sgancia senza motivo e va in area. Prende la palla di testa e fa gol, questo fa parte dell’incognito e dell’imponderabile. Ovviamente ci auguriamo anche che ciò che noi non abbiamo studiato possa girare a favore nostro»

La squadra come ha preso il pareggio col Genoa?

«Ci ha dato molto fastidio pareggiare col Genoa. Abbiamo dominato in lungo e in largo. Il Genoa è entrato 8 volte nella nostra area, perché poi ho visto alcuni commenti sulla partita che mi hanno lasciato perplesso, qualcuno non l’ha vista bene. Ci sono partite dove può accadere, anche al City è successo di pareggiare contro il Southampton retrocesso da tempo. Il calcio non è matematica, non è fatto di logica ma di imponderabilità. Dobbiamo essere bravi a indirizzare le situazioni dalla nostra parte. Una vittoria col Genoa avrebbe detto tanto ma quello è il passato, il presente ora si chiama Parma.