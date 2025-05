Ansu Fati come Neymar: le grandi feste in stile “il Grande Gatsby” hanno sfiancato il vicinato (Abc)

«Feste con ragazze fino a tarda mattina. Siamo disperati, non possiamo riposare». Abc avverte: “Il Barça non è preoccupato per Ansu Fati, ma per l’euforia notturna di Lamine Yamal”

Ansu Fati doveva essere il nuovo Messi. È diventato l’erede di Neymar. Non tanto per le gesta compiete sul prato, quanto per le feste smodate di cui i vicini non ne possono più. Lo scrive Abc che ha raccolto la rassegnazione dei vicini di casa del calciatore del Barcellona:

«Feste di mezzanotte con le ragazze fino a tarda mattina. Abbiamo i filmati registrati di come entrano ed escono. Siamo disperati, non possiamo riposare. Abbiamo chiamato la Guardia della città molte volte. Hanno fatto multe. Ora, mentre sono sulla terrazza, quando vedono le luci delle macchine avvicinarsi, spengono la musica e gli agenti non possono fare nulla».

Siamo l’upgrade delle feste di Neymar a Parigi. Nell’attico di Ansu Fati va in scena la trasposizione de “Il grande Gatsby”. “Ha acquistato uno degli attici e ha trascorso un anno e mezzo a fare lavori. “Non gli piaceva quando lo vide finito, ordinò la demolizione e gli operai ricominciarono“.

Ansu Fati non preoccupa il Barça, ma l’euforia notturna di Lamine Yamal

Una volta soddisfatte le richieste di ristrutturazione, “la vita notturna dei vicini si trasformò in un inferno“. «A volte le feste cominciavano a mezzanotte, a volte alle tre del mattino. Prima sono venuti Ansu e i suoi amici e poi le ragazze, ridendo, urlando e facendo molto rumore. Prima di chiamare la polizia abbiamo cercato di calmarli. Una vicina -una signora molto rispettabile – è andata educatamente a chiedere loro di abbassare la musica e uno dei ragazzi, quello che le ha aperto la porta, le ha detto che se voleva entrare a divertirsi».

E nel frattempo la Guardia Civil continua a inserire nella buca delle lettere richiami e denunce. Poi la trovata geniale: “i giovani hanno scoperto il trucco di guardare dalla terrazza della soffitta per l’arrivo di auto con luci per spegnere momentaneamente la musica e far finta di normalità“.

Esausti e impotenti, i vicini hanno deciso di rivolgersi alla stampa. Ed ecco che Abc dipinge un quadro che è ai limiti dell’esilarante per chi non è vicino di casa di Ansu Fati.

Abc poi cala l’asso. “La vera preoccupazione del Barça non è quello che fa Ansu, che è considerato un giocattolo rotto e perso, ma l’euforia, altrettanto notturna, di Lamine Yamal. Oltre alle feste, c’è anche una preoccupazione per il suo carattere arrogante, poco consapevole che senza i suoi compagni e senza il club non potrebbe in alcun modo brillare“.

