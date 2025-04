Spinazzola: «La pressione non la sentiamo, è normale che ora vedi l’obiettivo vicino»

In conferenza: «Scott là davanti è veramente importante, o lui o Frank sono quelli di maggiore peso oltre a Romelu».

Al termine del match vinto 1-0 a Monza, l’esterno del Napoli Leonardo Spinazzola è intervenuto in conferenza stampa:

«Siamo orgogliosi di ciò che abbiamo fatto e di dove siamo, nel primo tempo quando non riesci a segnare ti entra dentro la frenesia ed il nervosismo. Era importante cercare la vittoria e l’abbiamo trovata».

C’è forse un po’ di paura? Sentite la pressione?

«La pressione non la sentiamo, è normale che ora vedi l’obiettivo vicino. Nel primo tempo ci è mancato tanto così per buttare la palla dentro e dopo ti entra un po’ di frenesia. Poi nella ripresa con calma siamo riusciti a trovare il gol».

Quanto è importante McTominay?

«Scott là davanti è veramente importante, o lui o Frank sono quelli di maggiore peso oltre a Romelu. L’istinto del gol ce l’hanno più loro, poi sono delle bestie e in area il loro peso si sente».

Puoi essere l’arma in più? Da quinti ti trovi meglio?

«E’ una cosa molto similare, non cambia molto come leggi il gioco e come attacchi. Forse hai meno compiti difensivi. Va bene, anche se mi dispiace molto per David che amo».

La sofferenza dei minuti finali da cosa dipende?

«Nei minuti finali quando ti entrano 5 calciatori avversari in area è normale che tutta la squadra si abbassa e poi devi essere super bravo a rialzarti velocemente. Ma al 90’ è anche difficile alzarsi in modo veloce e feroce».

