Per Krstovic servono 25 milioni: il Napoli manderà uno scout a osservarlo in Lecce-Como (Tuttosport)

Nikola Krstovic è un profilo seguito da diverse big di Serie A, tra cui il Napoli. L’attaccante montenegrino del Lecce, soprannominato da alcuni “il nuovo Vucinic”, ha segnato quest’anno finora 10 gol in campionato e uno in Coppa Italia, non saltando neanche un match con il club pugliese.

Il Napoli manderà uno scout per osservare Krstovic nel match tra Lecce e Como

Scrive Nicolò Schira su Tuttosport:

Il Napoli sabato farà osservare dal vivo Krstovic in occasione della gara al Via del Mare contro il Como. Per strapparlo alla società del presidente Sticchi Damiani servono 25 milioni. Cifra trattabile a 20 più bonus, a meno che i giallorossi non retrocedano.

Scrive Pasquale Tina:

Un attaccante centrale è sicuramente una priorità. Il Napoli pensa ad un giovane di livello da affiancare a Romelu Lukaku per completare un tandem importante. Lorenzo Lucca è più di una tentazione. Al club di De Laurentiis piaceva già la scorsa estate, poi l’interesse non si è trasformato in una trattativa. Nel frattempo il bomber dell’Udinese è cresciuto molto nel corso di questo campionato e ha già raggiunto la doppia cifra (è a quota 10) tanto da attirare pure l’interesse del ct Luciano Spalletti. Il costo è elevato, almeno 30 milioni di euro, ma il Napoli ha da sempre buoni rapporti con l’Udinese. Lucca piace anche all’Inter e al Milan, quindi si prospetta un bel confronto di mercato per aggiudicarsi il 24enne di Moncalieri che sembra pronto al salto in una big.

