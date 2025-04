Pedullà: «Sono un estimatore di Conte ma non sono d’accordo con la tempistica delle sue parole»

Sul suo canale YouTube: «La frecciatina l’ho colta per Rafa Marin, il famoso difensore e tutte le cose che a gennaio non gli hanno dato»

Alfredo Pedullà sul suo canale YouTube ha commentato le parole di Antonio Conte, allenatore del Napoli, in conferenza stampa. Di seguito un estratto del discorso di Pedullà

Pedullà: «Una frecciatina sul famoso difensore che voleva a gennaio»

Le parole del giornalista:

«Quando vai prendere Conte […] ci sono indicazioni e le controindicazioni. […] Poi ci sono anche le controindicazioni. Conte è uno che non le manda a dire. Dov’è la novità? Qual è la sorpresa? In cosa vi meravigliate? Quale sarebbe la stupefacente rivelazione della antivigilia di Pasqua. Ha sempre fatto così, è successo a Bari, con la Juventus quando se ne andò nel bel mezzo di una preparazione. Tutto collegato. Quando lui non sta bene, non riesce a controllare l’istinto di dover dire determinate cose. […]

C’è una cosa che è sfuggita. Quando dice: “Ma mi chiedete se gioca Rafa Marin? Io ho quattro difensori, due non ci sono, giocano gli altri due”. Qui ho colto un messaggio, una frecciatina sul famoso difensore che voleva a gennaio e su tutte le cose che non gli sono state date. Se accetti Conte accetti tutto questo. Sulla tempistica io non sono d’accordo e lo dico da estremo estimatore.

Quando lui parla di Kvaratskhelia è grave dal suo punto di vista perché si era speso in estate per la conferma del georgiano e di Di Lorenzo e ha trovato terreno fertile. Era un film scritto. Conte si è sbattuto su una cosa che avrebbe avuto già un epilogo. Perché Kvara non avrebbe firmato alcun tipo di contratto, si è sentito tradito, snobbato rispetto a Osimhen e Conte ha pensato di andare controcorrente rispetto a una cosa che era per me scritta».

Garantì un Napoli competitivo. Quanto manca per la ciliegina sulla torta?

«Sono state dette tante cose a inizio anno da parte mia. Alcune cose le posso confermare, altre no. Io non rinnego niente, però poi ti rendi conto di alcune situazioni e non mi sento di confermare tutto quello che ho detto, anche su Kvaratskhelia per esempio, dissi che il Napoli non doveva esser un club di passaggio. Durante questi otto mesi a Napoli ho capito che tante cose qui non si possono fare».

