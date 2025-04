Onana ha fallito di nuovo, Matic aveva ragione nel definirlo uno dei peggiori portieri dello United

Athletic: Tutti gli occhi erano puntati sul portiere ieri a Lione, che con due errori ha concesso due gol agli avversari e il match è terminato 2-2.

Nemanja Matic aveva ragione definendo Andre Onana uno dei peggiori portieri della storia del Manchester United. Nel pareggio 2-2 tra Lione e i Red Devils di ieri, i due errori del portiere hanno rafforzato le parole dell’ex centrocampista dello United.

Onana ha fallito di nuovo, le parole di Matic non erano del tutto sbagliate

The Athletic scrive:

Tutti gli occhi erano puntati su Onana a Lione dal primo minuto. La folla rumorosa allo stadio fischiava ad ogni suo tocco di palla.Il calcio di punizione di Thiago Almada è stato il primo tiro in porta del Lione; l’errore di Onana somigliava agli sbagli commessi in una disastrosa trasferta contro il Galatasaray la scorsa stagione. Ancora una volta, era lento nei riflessi. Ancora una volta, il suo posizionamento del corpo era sbagliato nel momento in cui la sua squadra aveva bisogno di un portiere che desse fiducia. Successivamente, si è abbattuta su di lui la sfortunata tendenza di parare i salvataggi nell’area piccola: il tiro di Georges Mikautadze è stato respinto verso Rayan Cherki. Gli errori dell’ex Inter hanno trasformato quella che poteva essere una vittoria dello United, in un pareggio deludente.

Per il portiere dello United, i Red Devils sono più forte del Lione. Matic: «Detto da uno dei peggiori portieri della storia del club»

L’estremo difensore ex Inter, dopo il derby contro il City, aveva dichiarato che il suo club era più forte del Lione. Tuttavia, il centrocampista del club francese ha affermato in conferenza:

«Rispetto tutti, ma se sei uno dei peggiori portieri nella storia del Manchester United, devi fare attenzione a quello che dici. Se David de Gea o Peter Schmeichel o Van der Sar mi criticano, allora mi metto in discussione. Ma se sei uno dei portieri statisticamente peggiori della storia moderna del tuo club, allora devi innanzitutto far parlare i fatti».

Onana sui social ha poi sottolineato:

“Non sarei mai irrispettoso nei confronti di un altro club. Sappiamo che sarà una partita difficile contro un avversario forte. Ci concentriamo sulla preparazione per rendere orgogliosi i nostri tifosi. Almeno io ho alzato trofei con il più grande club del mondo. Alcuni non possono dire lo stesso”.

ilnapolista © riproduzione riservata