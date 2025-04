Nel Tottenham c’è una talpa, Postecoglou: «Stanno trapelando informazioni, a volte sono mezze verità, altre qualcosa in più»

Dopo l’1-1 contro l’Eintracht Francoforte: «Questo rende il nostro lavoro ancora più difficile. Non ci aiuta, perché dà una mano agli avversari. La troveremo».

Il tecnico del Tottenham Ange Postecoglou è convinto che ci sia una talpa all’interno del club in questa stagione. Gli Spurs sono 14esimi in classifica, a 37 punti e molto lontani dalla zona europea.

La talpa nel Tottenham, Postecoglou: «Sta trapelando informazioni, a volte sono mezze verità, altre qualcosa in più»

Dopo la partita contro l’Eintracht Francoforte di ieri, terminata 1-1, la Bbc ha riportato le dichiarazioni di Postecoglou:

«Non c’è dubbio che abbiamo una talpa all’interno del club. Qualcuno continua a far trapelare informazioni. Non capisco perché; questo rende il nostro lavoro ancora più difficile. Non ci aiuta, perché dà una mano agli avversari. Ho un’idea precisa da dove possano arrivare le informazioni, ma ce ne occuperemo noi. A volte sono mezze verità, altre volte qualcosa in più. Vorrei che tutti i membri della nostra squadra lavorassero con noi, piuttosto che contro di noi. Certamente questo clima non ci aiuta».

Il Tottenham sta attraversando una delle peggiori stagioni degli ultimi anni, come testimonia il 14esimo posto nella classifica della Premier League. Un nuovo fondo si è toccato con la sconfitta per 0-1 contro i rivali del Chelsea nella serata di giovedì. I sostenitori degli Spurs attribuiscono le cause delle deludenti prestazioni all’operato del club in sede di mercato ma anche alla scelte del tecnico Ange Postecoglou. Quest’ultimo, però, ritiene che non sia compito suo rispondere alle critiche dei tifosi o ricostruire il rapporto tra i supporters e i vertici della compagine britannica. Su quest’argomento si è soffermato il “Times”.

“La 16esima sconfitta stagionale del Tottenham in Premier League ha portato ad intonare cori come “Non sapete cosa state facendo”, quando Postecoglou ha sostituito Lucas Bergvall con Pape Matar Sarr nel secondo tempo […] Gli Spurs languono al 14° posto, e ci sono richieste per il licenziamento di Postecoglou. «Sento che le persone vogliono che io dica qualcosa che in qualche modo cambi l’umore dei tifosi», ha detto”.

