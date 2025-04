Preoccupante l’infortunio di Juan Jesus, così come il primo tempo di Neres. Solo l’Inter può perdere lo scudetto, il che non va escluso

Davvero contro il Monza giocherà Rafa Marin? Lukaku e McTominay strepitosi, cambi al solito tardivi

Cesare – Caro Guido vittoria importante del Napoli che ci permette di rimanere nella scia dell’Inter. Dopo un primo tempo così così, che gli azzurri comunque hanno terminato in vantaggio, nel secondo tempo il Napoli ha dilagato asfaltando letteralmente un modesto Empoli. Infatti nel secondo tempo oltre a fare altri 2 gol, il Napoli ha avuto tante altre occasioni.

Guido – Caro mio l’Empoli sarà pure modesto e lotta per evitare la serie B, ma ricordiamoci che anche il Venezia è modesto e lotta per non retrocedere. Importante come ha detto Conte che la squadra abbia sfatato questo tabù dei secondi tempi mediocri e abbia dato prova di brillantezza atletica. Ma si potrebbe dire che l’avversario nel secondo tempo, a differenze delle altre ultime partite dove gli avversari erano usciti fuori con foga agonistica e pressing asfissiante, si è liquefatto.

Cesare – Grande prestazione di Lukaku che ha segnato e fatto segnare ed ormai viaggia in stagione a 12 gol e 11 assist ma direi prestazione stratosferica di McTominay. Lo scozzese ha giocato e segnato una doppietta e se non avesse preso il palo si sarebbe portato a casa il pallone con il terzo gol. Scott ormai è l’arma in più in zona gol del Napoli (come quando è in forma anche Anguissa) e con questa mossa Conte sta cercando di sopperire alle note carenze in fase realizzativa degli altri attaccanti in primis Neres e Politano.

Guido – A proposito di Neres, anche con l’Empoli non mi ha convinto. Quando la partita era ancora in discussione ha fatto un primo tempo nullo, poi a risultato acquisito si è svegliato ma da lui ci si aspetta molto di più. Infatti nella seconda parte della gara ha fatto quello che deve fare, saltare l’uomo, andare sul fondo e mettere al centro cross importanti per i compagni.

Cesare – Preoccupante l’infortunio di Juan Jesus con il Napoli in difficoltà considerando anche l’infortunio di Buongiorno. Gioco forza dovrebbe giocare Rafa Marin. E sarà anche l’occasione di vederlo all’opera, anche se fortunatamente le rimanenti partite da giocare non sono con squadre di prima fascia e con attacchi importanti.

Guido – Non sono così convinto che toccherà a Rafa Marin giocare in caso di indisponibilità di Juan Jesus. Potrebbe anche giocare Di Lorenzo centrale. Un inciso. Si parla troppo poco di Olivera che oltre a dare la palla al bacio a Lukaku sul gol è molto presente in tutte le fasi di gioco.

Cesare – Una considerazione da fare sui cambi che stavolta Conte ha finalmente sfruttato interamente. Allo scopo di preservare i giocatori dal punto di vista atletico e da infortuni (anche per Juan Jesus un infortunio muscolare), potevano anche stavolta essere fatti prima. Dal gol del 3-0 al primo cambio (quello di Spinazzola escludendo quello obbligato di Rafa Marin) è passato un altro quarto d’ora.

Guido – Sui cambi ti do ragione. Probabilmente oltre al discorso del risparmio di energie, l’ingresso più anticipato di altri giocatori (Raspadori, Ngonge, Simeone) forse avrebbe potuto essere utile per far sentire le riserve maggiormente nel progetto squadra. E visto che si andava di goleada qualche loro gol avrebbe potuto dargli una maggiore carica e contribuito a toglierli dalla categoria dei s.v. nelle pagelle. Perché poi nei momenti di difficoltà i cambi servono ed è importante avere calciatori pronti da tutti i punti di vista.

Cesare – Comunque il Napoli, considerando gli impegni dell’Inter nelle Coppe e in campionato, è sicuramente in corsa. Ma ha il dovere di vincere tutte le partite, tra l’altro tutte abbordabili, in attesa di un passo falso dell’Inter.

Guido – Caro Cesare nonostante l’incoraggiante prova di ieri resto dell’avviso che l’Inter soltanto può perdere questo campionato. Il che certamente non va escluso. Il Napoli i suoi jolly li ha sprecati. Comunque abbiamo il dovere di crederci fino alla fine

LE SENTENZE

Meret – Cesare: sufficiente; Guido: sufficiente

Mazzocchi – Cesare: sufficiente; Guido:buono

Rrahmani – Cesare: buono; Guido:buono

Juan Jesus – Cesare: buono; Guido:buono

Olivera – Cesare: buono; Guido:ottimo

Gilmour – Cesare: sufficiente; Guido: buono

Lobotka – Cesare: sufficiente; Guido:sufficiente

Mc Tominay – Cesare: eccezionale (TOP); Guido: grandioso

Politano – Cesare: buono; Guido:sufficuente

Lukaku – Cesare: grandissimo; Guido: eccezionale ( Top)

Neres – Cesare: modesto (FLOP); Guido:scarso ( Flop)

Rafa Marin – Cesare: sufficiente; Guido: sufficiente

Spinazzola – Cesare: s.v.; Guido s.v.

Ngonge – Cesare: s.v.; Guido:s.v.

Raspadori – Cesare: s.v.; Guido:s.v.

Billing – Cesare: s.v.; Guido:s.v.

Conte – Cesare: ottimo; Guido: ottimo

ilnapolista © riproduzione riservata