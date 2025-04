«In questi otto mesi a Napoli ho capito che alcune cose non si possono fare» è una frase manifesto. La speranza è che rimanga ma il Napoli non finirebbe con lui

Conte l’allenatore che imbruttisce due volte. Ora la situazione è più chiara anche a chi non vuol vedere

Deve farvi anche un disegnino? O è bastata la conferenza di oggi? A meno che non si abbiano gli occhi foderati di prosciutto, forse a questo punto qualche sul dubbio sul futuro sarà venuto anche ai negazionisti più oltranzisti.

Una conferenza in cui Antonio Conte, come si dice a Roma, ha imbruttito per due volte. La prima quando gli hanno ricordato del suo paragone di inizio tra la situazione che trovò al Chelsea (erano arrivati decimi senza di lui e con lui vinsero il campionato) e il suo Napoli. Come spesso gli capita (non sempre ma spesso), Conte è stato di una chiarezza adamantina: «In questi otto mesi a Napoli ho capito che alcune cose non si possono fare. Avevo detto che il Napoli non era una squadra di passaggio e poi Kvaratskhelia se n’è andato. Non posso confermare tutto quello che ho detto otto mesi fa. Non vorrei passare per bugiardo su cose disattese».

«In questi otto mesi a Napoli ho capito che alcune cose non si possono fare» è una di quelle frasi che potrebbero finire per direttissima in esergo sul Napolista.

Il secondo imbruttimento è un sequel. Meno esplicito ma più significativo. Perché a quel punto il giornalista di Repubblica giustamente gli ha chiesto conto della sua frase: “in otto mesi quali sono queste cose che ha capito a Napoli non si possono fare?”. Conte non ha risposto, ha mostrato evidente nervosismo, ha dichiarato di aver già risposto e ha detto «passiamo alla domanda successiva».

Ovviamente ha detto anche altro, ha tenuto il focus sulla partita contro il Monza. Giustamente ha ricordato Roma-Lecce 2-3 con il Lecce retrocesso che fece perdere lo scudetto alla lanciatissima Roma di Eriksson. Ma la conferenza è servita a far comprendere che i giornalisti non rimestano nel torbido, non alimentano il fuoco amico. Fanno i giornalisti. Tutto qua. Informano. Purtroppo le platee di tifosi vogliono ascoltare solo quel che piace a loro.

Va aggiunto che fin qui la società è rimasta silente. E probabilmente silente rimarrà (anche se domani De Laurentiis farà gli auguri di Pasqua a Radio Crc) fino alla fine della stagione o almeno fino alla fine della corsa scudetto. Poi, si aprirà un’altra fase. Noi ci auguriamo che Conte resti. E siamo tra quelli che riconoscono al tecnico tanti ma tanti meriti. Tantissimi. Confermiamo che a nostro avviso è il migliore al mondo per squadre e club finiti in sala rianimazione. Ma è doveroso anche ricordare che il Napoli di De Laurentiis è sopravvissuto ad addii e separazioni tanto dolorosi da sembrare la fine del mondo.

ilnapolista © riproduzione riservata