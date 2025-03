Serie A, il raffronto sui ricavi da piazzamento rispetto alla Premier è imbarazzante

In Serie A la prima classificata guadagnerà (diritti Tv esclusi) 19 milioni di euro. In Premier, l’anno scorso il City ne racimolò più di 100

Al di là dei diritti televisivi – che pure portano nelle casse dei club moltissimi introiti, specie in Inghilterra – in Italia la ripartizione economica dei premi per piazzamento è comunque molto diversa rispetto a quella di Premier League. E dubitiamo che il divario diminuirà (semmai, può aumentare ndr). In Serie A, il primo in classifica incassa poco meno di 20 milioni, il primo in Premier circa 50 milioni di sterline. L’ultimo in Italia guadagnerà 400 mila euro, in Inghilterra 2,5 milioni. Secondo la fonte Calcio e Finanza l’anno scorso il City avrebbe guadagnato più di cento milioni di euro per il solo piazzamento. Cifre inarrivabili (l’Inter “solo” 19 milioni, il Psg addirittura solo 15 milioni)

Serie A, i proventi per posizionamento a confronto con la Premier

Calcio e Finanza riporta con precisione gli introiti di ogni club in Serie A per il criterio di piazzamento, escludendo dunque i diritti Tv:

18,7 milioni di euro 15,7 milioni di euro 13,5 milioni di euro 11,2 milioni di euro 9,7milioni di euro 8,2 milioni di euro 6,7 milioni di euro 5,9 milioni di euro 5,2 milioni di euro 4,5 milioni di euro 3,7 milioni di euro 3,4 milioni di euro 2,9 milioni di euro 2,6 milioni di euro 2,2 milioni di euro 1,8 milioni di euro 1,5 milioni di euro 1,1 milione di euro 0,7 milioni di euro 0,4 milioni di euro

Volendo fare un raffronto con la Premier:

Va detto che i ricavi sono molto diversi tra le leghe: oltre ai risultati sportivi, in Italia per esempio i club vengono pagati per il minutaggio dei giovani. In Inghilterra, invece, si tiene conto del numero di trasmissioni di partite in diretta Tv per squadra. Ad ogni modo, in Premier League nel 2024-25 il Southampton (ultima in classifica) ha guadagnato complessivamente più dell’Inter (gli inglesi 121 milioni, l’Inter 87 milioni). Nell’ultimo mese di febbraio sono stati resi noti anche i ricavi da competizione della Premier dell’anno scorso: il quarto titolo consecutivo del Manchester City ha portato nella casse della squadra di Pep Guardiola 175,9 milioni di sterline (211,18 milioni di euro), anche se è stato leggermente inferiore a quello della stagione precedente. Nel 2022-2023 i Citizen avevano ottenuto un premio di 176,2 milioni di sterline.

