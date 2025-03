Il Manchester City non va oltre il pari (2-2) col Brighton in casa, ora rischia di perdere la Champions

Guardiola non riesce a trovare continuità. Un’autorete di Khusanov regala un punto al Brighton, che tra l’altro ha pure rischiato di vincerla

Guardiola e il Manchester City rischiano la clamorosa caduta. Mentre il Nottingham Forest, ora a 54 pt in Premier, vola sempre più saldo al terzo posto dopo aver battuto in trasferta l’Ipswich Town per 4-2, i citizens non sono andati oltre un pari con il Brighton, che ha pure racimolato un xG superiore ai padroni di casa (2.17 contro poco più di 1.00), rischiando persino di beffare Guardiola e co. Dopo l’eliminazione dalla Champions per mano del Real, sembra che il Manchester stia di nuovo planando verso il basso, senza mai aver trovato né una costanza di risultati né una ripresa reale dopo quel periodo nero avvenuto qualche mese fa.

Manchester City, pari contro il Brighton: ora il Chelsea può allungare

Il Chelsea ora ha un punto in più del City e deve ancora giocare la sua partita, il derby contro l’Arsenal che sembra non poter più chiedere nulla a questo campionato con il Liverpool totalmente in fuga. È pur vero che sarà verosimile lo scenario per il quale dalla Premier usciranno 5 squadre per la prossima Champions dato il ranking che sta maturando, ma fa comunque specie vedere Guardiola così lontano dal primo posto e addirittura poco in grado di tenere saldo il posto per l’accesso facile e diretto alla Champions League.

A parte l’Fa Cup e il derby di Manchester di aprile, Guardiola dovrebbe pure sostenere delle gare completamente abbordabili (ma anche questa rientrava nel computo, d’altronde ndr), ma gli sarà difficile fare più punti di Chelsea e Nottingham continuando su questa scia di poca incisività sul campo. Se poi ci si mette anche la sfortuna, la frittata è bella che fatta. Proprio su questo aspetto, ecco l’autogol decisivo di Khusanov:

🚨🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 GOAL | Manchester City 2-2 Brighton | Khusanov (OG) OWN GOAL FROM KHUSANOV!pic.twitter.com/ZZtNrZlJ2Y — Tekkers Foot (@tekkersfoot) March 15, 2025

