Serie A, anticipi e posticipi dalla 31esima alla 33esima giornata: Bologna-Napoli il 7 aprile, Napoli-Empoli il 14 e Monza-Napoli il 19

Dopo 47 anni si torna a giocare a Pasqua con Empoli-Venezia, Bologna-Inter e Milan-Atalanta domenica 20 aprile

La Lega Serie A ha comunicato le date e gli orari delle tre giornate di campionato di aprile. Si va dalla 31esima alla 33esima giornata. La novità è che si giocherà il giorno di Pasqua (20 aprile prossimo) con tre match in programma: Bologna-Inter, Empoli-Venezia e Milan-Atalanta. Non accadeva dal lontano 1978, 47 anni fa.

Il calendario di aprile del Napoli dalla 31esima giornata di Serie A alla 33esima

Per il Napoli sarà in ciclo di partite importante. Si parte il 7 aprile con la trasferta a Bologna. Poi la squadre di Conte ritorna tra le mura amiche del Maradona per sfidare l’Empoli. Infine la trasferta a Monza.

L’Inter invece ha un programma più ostico, al di là degli impegni in Serie A. Sfiderà il Parma al Tardini il 5 aprile, poi Inter-Cagliari il 12 aprile e infinte Bologna-Inter il 20 aprile.

Beppe Marotta, presidente dell’Inter, ha parlato a Sky prima del derby con il Milan, che rappresentava l’occasione di una rivincita dopo Riyadh:

Inzaghi ieri ha contestato le scelte di calendario a febbraio. Vi crea qualche difficoltà?

«È da qualche anno che c’è uno stress agonistico davvero esasperato, che non riguarda solo l’Inter, ma tutte le squadre, specie quelle con giocatori internazionali. Siamo tutti in attesa di una riforma del calcio, sia a livello nazionale sia a livello internazionale. Però, se consideriamo che noi e la Juventus parteciperemo al mondiale per club in estate, questo sottolinea ancora di più lo stress agonistico esasperato. Il derby ha un sapore a sé, l’aspetto motivazionale ha un ruolo importante ed è una situazione che i nostri giocatori hanno ben chiari in mente. I 16 punti di differenza tra noi e loro, quando inizi la partita, non si devono sentire e questo deve essere di monito».

