Rooney all’Academy dello United: «Non comprate un’auto costosa fino a quando non giocate 50 partite in prima squadra»

Il racconto di Lingard al Daily Mail: «Presi una Range Rover; Rooney mi disse: “Di chi è quella? Hai già giocato 50 partite?”. Non mi sento un fallimento per lo United».

Jesse Lingard ha raccontato un aneddoto riguardo Wayne Rooney; l’ex campione del Manchester United consigliò ai ragazzi dell’Academy di non comprare una macchina costosa fino a quando non avessero giocato 50 partite in prima squadra.

Rooney: «Non comprate un’auto costosa fino a quando non giocate 50 partite in prima squadra»

Lingard è arrivato ai Red Devils all’età di 7 anni, debuttando in prima squadra nel 2014. Ed è stato tra i calciatori “accusati” del drastico calo dello United degli ultimi anni.

Tuttavia, ha spiegato come giocatori dal calibro di Rooney tentassero di tenere i ragazzini delle giovanili con i piedi ben saldati a terra.

Le dichiarazioni di Lingard al Daily Mail:

«Abbiamo rovinato la cultura dello United? Abbiamo solo cercato di renderlo più forte. Wayne Rooney mi ha detto: “Non comprare la tua prima auto fino a quando non hai giocato 50 partite”. Ovviamente, sono arrivato a 50 e ho preso una Range Rover; l’ho guidata, parcheggiata al campo d’allenamento e Rooney mi ha detto: “Di chi è quella? Hai già giocato 50 partite?”. E i paparazzi mi seguivano scattandomi foto in macchina ogni volta che ci entravamo. Sono stato un fallimento? Non credo, anzi, mi sento realizzato».

