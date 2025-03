Osimhen allo Utd e Hojlund a Napoli, affare possibile (Mirror)

Mirror: “Osimhen è già entrato nella rosa dei candidati del Manchester United, unendosi a Benjamin Sesko, Viktor Gyokeres e Hugo Ekitike come attaccanti presi in considerazione dalla squadra di Ruben Amorim”

La corsa scudetto è ancora aperta, ma il Napoli ha già cominciato a guardare al prossimo futuro. E il prossimo futuro del Napoli passa anche – e soprattutto – dalla cessione di Victor Osimhen. Il bomber nigeriano, attualmente in prestito al Galatasaray, è destinato a lasciare definitivamente il club azzurro durante l’estate. Piace a svariati top club europei, il Manchester United su tutti.

Stando ai colleghi britannici del “Mirror“, la destinazione dell’ex Lille potrebbe essere proprio l’Inghilterra. “Osimhen è riuscito a mantenere la reputazione che si era costruito in Serie A segnando 26 gol in 30 presenze in questa stagione. Quando terminerà il prestito, avrà sicuramente tanti estimatori sul mercato”, si legge sul noto tabloid. “Osimhen è già entrato nella rosa dei candidati del Manchester United, unendosi a Benjamin Sesko, Viktor Gyokeres e Hugo Ekitike come attaccanti presi in considerazione dalla squadra di Ruben Amorim”.

Sempre stando alla nota testata britannica, nell’operazione tra Napoli e Utd che porterebbe Osimhen tra le fila dei Red Davils potrebbe rientrare una ‘vecchia’ conoscenza del calcio italiano. “Il Napoli di Antonio Conte è pronto a riportare Rasmus Hojlund in Serie A, inserendolo nella trattativa col Manchester United per Osimhen”.

