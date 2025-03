Millwall, la Federcalcio inglese chiede più di 3 giornate di squalifica per il portiere Roberts

Dopo l’entrata killer su Mateta nel match contro il Crystal Palace, il Millwall ha definito lo scontro di gioco “sfortunato”, negando fosse un fallo intenzionale.

La Federcalcio inglese vorrebbe che il portiere del Millwall Liam Roberts avesse una squalifica più lunga dopo l’entrata killer su Philippe Mateta. La scorsa settimane infatti, dopo 8 minuti gioco, l’attaccante del Crystal Palace si è scontrato con l’estremo difensore, protagonista di un’uscita decisamente scomposta, colpendo anche Mateta sul volto con la scarpa. Il centravanti è finito poi in ospedale con un trauma cranico e gli sono stati applicati 25 punti di sutura.

Scontro tra Roberts e Mateta: la Federcalcio inglese chiede più di 3 giornate di squalifica per il portiere del Millwall

Il Guardian scrive:

A Roberts è stato mostrato un cartellino rosso per il grave fallo di gioco. Lo scontro è stato descritto dal presidente del Palace, Steve Parrish, come il “più spericolato” che avesse mai visto e la Federcalcio ha chiesto più di tre partite di squalifica per il portiere. Ecco quanto dichiarato in un comunicato:

La Federcalcio sostiene che in tali circostanze, le giornate di squalifica siano chiaramente insufficienti. Liam Roberts ha tempo fino a giovedì 6 marzo per fornire una spiegazione.

Il Millwall, intanto, conclude il Guardian:

ha descritto lo scontro di gioco di Roberts su Mateta come “sfortunato” e ha negato che il fallo fosse intenzionale, difendendo il loro giocatore dopo essere stato oggetto di insulti sui social.

Anche in Spagna si è discusso sullo scontro di gioco

In particolare, il Mundo Deportivo:

“Il calciatore è rimasto sdraiato sul campo e ha dovuto essere immediatamente soccorso dai servizi medici prima di essere portato via in barella e trasferito in ospedale. Al francese, apparentemente privo di sensi, è stata applicata una maschera di ossigeno. Roberts è uscito dalla sua area con il piede in avanti e ha colpito violentemente la testa del vicecampione olimpico francese, che in quel momento stava lottando con un difensore avversario e aveva gli occhi incollati alla palla. Mateta, 27 anni, è stato ricoverato in campo per diversi minuti e sottoposto a terapia intensiva prima di essere portato via in barella tra gli applausi del pubblico. Un’ambulanza lo stava aspettando fuori dallo stadio.”

ilnapolista © riproduzione riservata