Lukaku nel Belgio ricorda che se ha i cross, lui di testa segna. McTominay gol su rigore (VIDEO)

Scott McTominay ha segnato un calcio di rigore nel match tra la sua Scozia e la Grecia di Nations League. In gol anche Romelu Lukaku col Belgio contro l’Ucraina.

Al 33esimo il centrocampista del Napoli ha spiazzato il portiere Tzolakis, con un tiro forte alla sinistra dell’estremo difensore.

All’intervallo, la Scozia è avanti 1-0 contro la Grecia.

Segna anche Romelu Lukaku in Ucraina-Belgio al 40esimo, portando all’intervallo sullo 0-1 la sua nazionale.

Su calcio di punizione battuto da Kevin De Bruyne, il giocatore del City crossa in area e il centravanti del Napoli si fa trovare pronto, spizzando la palla di testa in porta.

Al netto del calendario meno impegnativo dell’Inter, il Napoli affronterà un paio di partite importanti dopo la sosta, in casa contro il Milan e in trasferta contro il Bologna.

Serviranno le versioni migliori di McTominay e Gilmour. Del primo se ne parla da inizio campionato. L’emergere del piccolo regista scozzese Gilmour è cosa recente, “ha finalmente fatto sentire la sua presenza dopo essere stato titolare nella fase più cruciale della stagione”.

Inizialmente era il sostituto di Lobotka. “Tra il 10 novembre e il 1° marzo, Gilmour ha collezionato solo sei presenze come sostituto per un totale di 20 minuti di gioco in Serie A. Conte aveva la sua squadra e non sembrava intenzionato a cambiarla”.

