McTominay colpito dai laser prima di tirare il rigore contro la Grecia: i tifosi chiedono alla Uefa di agire

Daily Express: sui social è polemica. Il centrocampista del Napoli non si è fatto, però, influenzare dai “mezzucci” dei tifosi avversari.

Scott McTominay ieri ha realizzato il gol vittoria della Scozia sulla Grecia, trasformando un calcio di rigore. Ma non sono mancate le polemiche, poiché il centrocampista del Napoli è stato preso di mira dai laser dei tifosi avversari prima di calciare dal dischetto.

McTominay uomo vittoria della Scozia: ha sconfitto anche le penne laser

Come riportato dal Daily Express:

I tifosi scozzesi stanno esortando la Uefa ad agire dopo che Scott McTominay è stato preso di mira da penne laser durante la vittoria della Nations League della Scozia sulla Grecia. L’ex centrocampista del Manchester United, che è stato una rivelazione da quando è approdato al Napoli la scorsa estate, è stato l’ “uomo vittoria” in tutti i sensi: ha calciato bene il rigore decisivo e ha vinto anche la “sfida” contro i tifosi della Grecia, che hanno cercato di distrarlo. McTominay, però, molto freddo, ha battuto il portiere Tzolakis. Sui social media si è scatenata, invece, la polemica: “Vergognosi i laser… la Uefa deve intervenire”. Il centrocampista non sembrava affatto infastidito dai laser in faccia e non si è lamentato.

Ricordiamo che le penne laser sono vietate durante le partite ai sensi dei regolamenti di Fifa e Uefa. Il quotidiano continua:

Le squadre possono richiedere azioni disciplinari, come quando l’Inghilterra è stata multata di circa 25mila sterline (circa 30mila euro) dopo che i tifosi hanno puntato un laser verso Kasper Schmeichel e Harry Kane stava tirando il rigore in semifinale a Euro 2020. Anche Salah è stato preso di mira dalle penne laser durante le qualificazioni ai Mondiali 2022 nel match tra Egitto e Senegal; la Fifa ha poi multato il Senegal.

