Lukaku è una garanzia nel Belgio, ma non basta: Garcia non ha corretto i difetti di Tedesco (Dh Sports)

In un quarto d’ora la squadra è crollata, perdendo 3-1 in rimonta contro l’Ucraina; si avvicina la retrocessione in Lega B. Big Rom raggiunge 86 gol, quinto miglior marcatore di sempre.

Ieri Rudi Garcia ha esordito come ct del Belgio, perdendo 3-1 in rimonta contro l’Ucraina. In gol Romelu Lukaku per i fiamminghi.

Lukaku è una garanzia nel Belgio, ma non può bastare

Il portale Dh Sports ha elogiato l’attaccante del Napoli, ma ha anche criticato la gestione del match da parte di Garcia. Non può, infatti, bastare solamente Lukaku per non far crollare la squadra:

Quando Rudi Garcia ha pensato a come sarebbe stato il suo primo match alla guida della nazionale belga, non deve aver pensato allo scenario che ha vissuto ieri. Non si aspettava che la sua squadra crollasse; tuttavia, questo è quello che è successo. Nel secondo tempo, la sua squadra era irriconoscibile. Domenica dovranno evitare la retrocessione in Lega B di Nations League. Nonostante il cambio di allenatore, si sono visti gli stessi difetti di Domenico Tedesco, con un quarto d’ora del secondo tempo giocato in maniera orrenda. Non è improbabile che la nuova era inizi con una retrocessione.

Romelu Lukaku, primo marcatore dell’era Garcia (come aveva fatto con Martinez nel 2016 e Tedesco nel 2023), ha superato gli 86 gol in nazionale, conquistando il quinto posto nella classifica di tutti i tempi. Una garanzia della squadra, ha segnato di testa su un cross tagliato perfetto di De Bruyne. Con il nuovo ct, continueremo a tenere il conto delle statistiche record di Big Rom, ma sfortunatamente, continua a preoccupare il livello di gioco generale della nazionale belga. Gli ucraini avrebbero anche meritato un vantaggio anche più ampio.

“L’era di Rudi Garcia è iniziata con un forte schiaffo“. In Belgio i commentatori non sono più indulgenti.

“Jan Mulder, consulente di Hln, non è stato rassicurato dall’allenatore: «Anch’io preferisco essere positivo ed entusiasta, ma non ci riesco. Dobbiamo analizzare la situazione in profondità. L’allenatore ha fallito, si potrebbe dire»“.

Per il giornalista di Le Soir, Philippe Albert, «Senza accusarlo di tutti i problemi, penso che Garcia abbia voluto innovare troppo. Ha giocato, ha perso. La maggior parte delle sue scelte si sono ritorte contro. Potremmo persino definirlo un fiasco totale».

