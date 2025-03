In Belgio già parlano di fallimento di Rudi Garcia

Ha perso 3-1 in Ucraina. «Garcia ha voluto innovare troppo. La maggior parte delle sue scelte si sono ritorte contro. Un fiasco totale»

La Federcalcio belga non indugia più tanto sul partita contro l’Ucraina, sconfitta 3-1 in rimonta. Di Rudi Garcia non parla, sul sito ufficiale della federazione si legge: “Rudi Garcia inizia con una sconfitta“. Solo questo e poi “Oltre al ritorno di Thibaut Courtois in porta, il nuovo allenatore della nazionale Rudi Garcia ha optato per Mechele e De Winter come nuovo duo difensivo centrale“.

In Belgio l’esordio del nuovo ct “è un fiasco”

Ma è chiaro che in Belgio c’è amarezza. Il portale belga 7sur7 non usa mezzi termini. “L’era di Rudi Garcia è iniziata con un forte schiaffo“. In Belgio i commentatori non sono più indulgenti.

“Jan Mulder, consulente di Hln, non è stato rassicurato dall’allenatore: «Anch’io preferisco essere positivo ed entusiasta, ma non ci riesco. Dobbiamo analizzare la situazione in profondità. L’allenatore ha fallito, si potrebbe dire»“.

Per il giornalista di Le Soir, Philippe Albert, «Senza accusarlo di tutti i problemi, penso che Garcia abbia voluto innovare troppo. Ha giocato, ha perso. La maggior parte delle sue scelte si sono ritorte contro. Potremmo persino definirlo un fiasco totale».

Garcia: «Inspiegabile. L’Ucraina ha pareggiato per un nostro errore»

Anche Rudi Garcia è molto critico. Non con se stesso però, ma con i giocatori. Dopo la partita ha dichiarato: «Cercheremo spiegazioni perché è inspiegabile. L’Ucraina ha pareggiato per un nostro errore. Aiuterà i nostri giovani giocatori perché sono loro i colpevoli. Mi aspetto una squadra super carica domenica. Dovremo essere intelligenti e dinamici. Lavoreremo anche mentalmente affinché i leader motivino il gruppo».

Anche Lukaku molto critico con la squadra:

«È l’aspetto mentale, siamo una squadra in costruzione e si è visto. Ci sono molte somiglianze con la generazione precedente che è iniziata nel 2010. Abbiamo iniziato bene, prima di crollare anche noi. Cercheremo di analizzare cosa è successo. Loro sono stati più forti nei duelli nel secondo tempo. Abbiamo sprecato troppo nel nostro gioco, soprattutto nei passaggi. Possiamo ribaltare la situazione domenica. Dobbiamo essere forti mentalmente e poi miglioreremo il nostro calcio».

