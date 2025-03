Kvaratskhelia sta trascinando i georgiani a seguire la Ligue 1: nel Paese è il primo campionato al mondo (L’Equipe)

L’ex Napoli, con Davitashvili e Mikautadze, sta portando una nuova mania nel Paese, anche attraverso i backstage che girano sui social con i momenti post-partita.

La Ligue 1 sta vedendo accrescere sempre di più i telespettatori a livello internazionale, recuperando terreno sugli altri top campionati europei. In particolare, in Georgia risulta quasi essere il campionato più seguito, anche grazie alle stelle del Paese che militano nei diversi club: Kvaratskhelia, Davitashvili e Mikautadze.

Kvaratskhelia ha trascinato i georgiani a seguire la Ligue 1

L’Equipe riporta:

In questa stagione, il pubblico fuori dal territorio francese è aumentato dell’ 8%, un record per i diritti tv. L’importo stimato è aumentato significativamente, tra 125 e 140 milioni di euro; la scorsa estate si arrivava a massimo 80 milioni circa. «In Georgia, non siamo lontani dall’essere il campionato numero uno al mondo» annuncia David Labrune, responsabile dei diritti internazionali della Federcalcio francese. «Questo premia il nostro approccio più raffinato, adattato a questo mercato specifico e potenziato dai “backstage”». La Federcalcio, infatti, sta facendo grandi sforzi per offrire immagini del dietro le quinte e il meglio dei loro giocatori locali dopo la fine di ogni partita. La compilation del trio Davitashvili-Mikautadze-Kvaratskhelia sta facendo scalpore sui social network georgiani e creando così una mania per la Ligue 1 nel Paese.

Nonostante in Francia Dazn abbia calato i prezzi degli abbonamenti, ieri il match tra Lione e Marsiglia (terminato 3-2 per la squadra di De Zerbi) ha visto ancora una volta trionfare la pirateria.

Diversi account Telegram hanno radunato 80.000 persone per vedere la partita, arrivando fino a 90.000 nei minuti di recupero finali. Anche su TikTok ci sono state diverse migliaia di persone collegate, anche se alcuni account sono riusciti a essere bloccati. E su X c’era un utente che trasmetteva il match in diretta. Questo massiccio uso della pirateria deriva dai prezzi troppo alti degli abbonamenti Dazn, ma di fronte alla protesta, la piattaforma aveva garantito un’offerta per i nuovi clienti. Il Ceo di Dazn Francia, Brice Daumin, ha dichiarato: «Penso che il prezzo ormai sia solo un alibi, perché con la nuova offerta vantaggiosa a 19,99 euro per 12 mesi abbiamo tutta la Ligue 1 e gli sport da combattimento».

