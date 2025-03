Denuncia dell’Atletico. La notizia è del podcast rilanciata dal Mundo Deportivo: “Il più grave è quello con Rüdiger che fa il gesto del taglio della gola”

Il derby di Madrid non finisce mai: spuntano quattro video inviati alla Uefa per denunciare giocatori del Real

È trascorsa più di una settimana dal derby di Champions League tra Atletico e Real Madrid (che ha sancito la qualificazione dei Blancos ai quarti di finale), ma le polemiche non accennano ad arrestarsi.

Oltre al caso del gol su rigore annullato a Julián Alvarez per un presunto doppio tocco, la Uefa ha aperto un procedimento contro i colchoneros per quanto accaduto dopo la partita, quando i giocatori del Real Madrid sono stati sfiorati da alcuni oggetti provenienti dagli spalti del Wanda Metropolitano. E non è finita qui, perché proprio nelle ultime ore la sfida infinita sembrerebbe essersi arricchita di una nuova querelle.

Atletico-Real Madrid continua…

Stando infatti a quanto riferisce “El Club Uría”, l’Atletico Madrid avrebbe deciso di inviare alcuni video alla Uefa per denunciare il comportamento provocatorio di alcuni giocatori del Real Madrid durante la serata. “Nello specifico, sono quattro i video inviati dal Metropolitan, e il più grave è quello in cui è protagonista Rüdiger. Il difensore centrale tedesco si è rivolto ai tifosi biancorossi facendo il gesto del taglio della gola. Inoltre, si vede Vinicus provocare i tifosi in diverse occasioni, così come Ceballos fare gesti con le mani e Kylian Mbappé toccarsi le parti intime”, si legge su ‘Mundo Deportivo‘ (che ha riportato la notizia emersa nel podcast).

Staremo a vedere se la notizia sarà confermata e se la Uefa prenderà provvedimenti in merito. Certo è che Atletico-Real non è ancora finita.

