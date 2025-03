Il Real è un campione di roulette russa, se gli fai lo sgambetto poi devi finirlo (El Paìs)

“Il calcio di Madrid è uno sport a se stante, e il Real è una squadra famosa per il suo distacco dalla realtà”

“Una partita che è 1-0 dopo 30 secondi può finire 1-0 120 minuti dopo? Forse, se si tratta dell’Atlético di Simeone e del Madrid 2025 di Ancelotti”, scrive El Paìs. “Non serve essere un esperto di calcio, basta essere un esperto del Madrid, che è uno sport a sé stante, per sapere che se segni un gol contro il Real Madrid dopo 30 secondi, devi segnarne altri due o tre nelle azioni successive”.

Poi Manuel Jabois argomenta meglio: “Per molte delicate ragioni. La prima è che se si segna un gol contro una squadra con un calcio centrale, quella squadra ha un grosso problema. La seconda è che il Madrid è una squadra famosa per il suo distacco dalla realtà: non si preoccupa del significato della partita o dell’ambientazione e, se segna subito, le cose si mettono bene. La terza è che un gol contro il Madrid in Champions League equivale a uno sgambetto: il gigante inciampa, goffamente, e bisogna approfittarne per assestargli qualche colpo in più e lasciarlo a terra, ma sempre controllandogli il polso, nel caso in cui dovesse tornare”.

Ancora meglio: “Non serve capire il calcio, bisogna capire il Real Madrid, per sapere che dopo l’1-0, toccava a Simeone giocare alla roulette russa contro il Real Madrid, il miglior suicida del mondo, capace di avere quattro proiettili in canna e uscirne vivo, oppure andare a caccia dei Blancos con le zanne affilate e il conto per il 2014, 2015, 2016 e 2017. Lui ha fatto la prima, sconsiderata, speculativa”.

