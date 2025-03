Chelsea, i tifosi non soddisfatti per l’1-0 contro il Leicester. Maresca: «Il calcio non è quello della PlayStation»

«Questo è il nostro stile di gioco. Abbiamo bisogno di un dodicesimo uomo in campo». Telegraph: il tecnico vorrebbe una tifoseria più calorosa, come ai tempi di Mourinho.

Il Chelsea ha vinto di corto muso contro il Leicester, ma pare che i tifosi dei Blues non abbiano apprezzato. Sostengono, infatti, che la squadra debba segnare di più; di ciò non è d’accordo il tecnico Enzo Maresca (ieri partita da ex per lui), che ha espresso tutto il suo disappunto in conferenza stampa a fine match, incitando la tifoseria a sostenere la squadra per raggiungere un posto in Champions.

Maresca bacchetta i tifosi del Chelsea: «Il calcio non è quello della PlayStation»

Il Telegraph scrive:

Enzo Maresca non ha ancora completato la sua prima stagione al Chelsea, che potrebbe anche terminare con la vittoria di un trofeo, la Conference League. Ma potrebbe anche andare tutto storto e ha bisogno dei tifosi dalla sua parte, proprio come si comportarono con Jose Mourinho. Il tecnico italiano sente che alcune squadre rivali dei Blues abbiano maggior sostegno da parte dei tifosi di casa; una vittoria per 1-0 con gol di Cucurella non ha spento i dubbi della tifoseria su una possibile qualificazione in Champions, soprattutto quando Palmer non segna da nove partite e ha sbagliato un rigore per la prima volta.

Dopo la partita contro il Leicester Maresca ha dichiarato in conferenza:

«Le persone devono capire che questo è il nostro stile di gioco e questo è il modo in cui giocheremo anche in futuro. Quando una squadra crea la quantità di opportunità che abbiamo creato oggi, devi solo esserne felice. Se si pensa che il calcio sia quello della PlayStation e si vince facile, non è così. Ogni partita è difficile. Oggi i nostri hanno giocato benissimo. Abbiamo bisogno del supporto dei nostri tifosi, l’obiettivo è la qualificazione in Champions. Devono sostenerci, soprattutto quando giochiamo in casa. Avremo bisogno di un dodicesimo uomo, anche i giocatori ne necessitano».

