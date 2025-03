Cassano: «Lo scudetto di Conte andrebbe oltre quello di Spalletti»

«È avvelenato tra mercato e infortuni, gli hanno mandato via Kvara, ma dà credibilità al Napoli, anche quando parla»

L’ex calciatore Antonio Cassano, a Viva El Futbol, ha commentato il nuovo assetto tattico del Napoli di Conte, facendo riferimento anche alla vittoria degli azzurri contro la Fiorentina.

Cassano ha dichiarato:

«Ho l’impressione che Lukaku giochi meglio con un’altra punta vicino, uno che gli giri attorno [Raspadori]. Penso che Conte sia talmente avvelenato che sta dicendo ai suoi giocatori “Noi stiamo facendo qualcosa di oltre il limite”, ha avuto tante problematiche tra mercato e infortuni, quando si parla di lavoro, quello che sta facendo Conte è eccezionale. Tu immagina, l’elettricità che ci mette la gente, quella dell’allenatore, si è creato un connubio che se dovesse vincere lo scudetto, andrebbe ancora oltre a quello che ha fatto Spalletti.

Conte è partito in un modo, ha continuato in un altro, ricambia un’altra volta con Raspadori e Lukaku, gioca con Politano a tutta fascia, è un lavoro eccezionale. E’ la credibilità che dà questo allenatore, quando parla è credibile. In cuor suo Conte è avvelenato, si sta giocando il campionato, mandano via Kvara, non lo sostituiscono, Neres si fa male, cambia tutto, pareggia… son convinto che lui sia avvelenato. E rende ancora di più quando deve riportare in alto squadre in difficoltà; da quando allena, secondo me il calcio più bello lo ha fatto in questi mesi col Napoli, cambiando tre volte la squadra».

