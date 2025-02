A Radio Anch’io Sport: «Sicuramente Conte avrebbe voluto un aiuto dal presidente per il mercato invernale. Napoli-Inter segnerà il campionato. I nerazzurri non hanno alternative alla vittoria».

L’ex attaccante Aldo Serena a Radio anch’io Sport ha commentato la lotta scudetto che vede al momento Napoli, Inter e Atalanta rincorrersi.

Serena: «Scommetto sul Napoli per lo scudetto, Conte sa trovare soluzioni alternative per affrontare le difficoltà»

La vittoria contro l’Inter è la partita della svolta della Juventus?

«Possibile, ci sono partite di alto profilo che, se vinte e giocate in un certo modo, possono dare una convinzione maggiore nei propri mezzi. Ieri ha sofferto nel primo tempo, ma nell’intervallo è successo qualcosa negli spogliatoi e si è vista un’altra Juve».

Il duello Napoli-Inter:

«Lo scontro diretto sarà lo spartiacque di questo campionato. Tanti anni fa, sia con la Juve che con l’Inter, ricordo confronti con il Napoli decisivi per lo scudetto. Mi ritornano in mente quelle partite a Napoli, belle e difficilissime., perché a quel tempo avevamo un numero 10 col quale ci confrontavamo che si chiamava Diego Armando Maradona. Andare a Napoli era sempre difficoltoso e portare via punti da quello stadio è sempre stato arduo. Napoli-Inter è la partita che segnerà il campionato. L’Inter non ha alternative, deve vincere. Gli azzurri, dovessero vincere, avrebbero messo uno spazio fra sé e l’Inter abbastanza grande da poter gestire».

Il “non mercato” del Napoli:

«Sotto il profilo economico, è difficile fare mercato a gennaio se non spendendo tanto. Sicuramente Conte avrebbe voluto un aiuto da parte del presidente, ma convengo che se si fanno dei programmi bisogna anche mantenerli in un certo modo. Il Napoli è un po’ in difficoltà sotto il profilo dell’organico, ma ha un allenatore che sa tirare il meglio dai suoi e sa costruire anche situazioni alternative alle difficoltà. Mi aspetto un colpo d’ala di Conte».

La favorita per lo scudetto?

«L’Atalanta si sta rendendo conto di come sia difficile confrontarsi su tutti i fronti ad altissimo livello, anche lei sta perdendo punti in questo periodo. Per lo scudetto scommetterei sul Napoli: è davanti, non ha le coppe, perché fra poco l’Inter avrà di nuovo la Champions, che porta via tante energie. In primavera, anche la freschezza atletica conterà molto».

ilnapolista © riproduzione riservata