Saint-Maximin era arrivato spaesato al Newcastle, ma si è rivelato una luce in fondo al tunnel (Guardian)

“Bisogna dare palla ad Allan“, così scriveva il Guardian sul piano d’attacco del Newcastle nel 2022. Saint-Maximin sarà probabilmente un nuovo calciatore del Napoli a breve; tra il 2019 e il 2023 l’ala francese ha giocato per la squadra di Eddie Howe.

“Date palla a Saint-Maximin”: così è rinato il Newcastle

Il quotidiano inglese dedicò un articolo alla prestazione di Saint-Maximin dell’8 febbraio 2022, contro l’Everton; il Newcastle si impose 3-1, il francese non segnò, ma diede un grande contributo alla squadra:

Per 87 minuti Allan Saint-Maximin ha preso palla nella sua metà campo e si è infilato negli spazi della difesa avversaria, disegnando un’ennesima azione d’attacco. Che giocatore che è! Ha toccato palla 52 volte, con 3 tiri in porta e ha interrotto 10 azioni potenziali dell’Everton, costringendo gli avversari a inseguirlo nei tagli di campo. Ha fatto giocare il Newcastle a modo suo, da leader coraggioso che coglieva l’attimo. Saint-Maximin è stato spesso considerato una luce in fondo al tunnel del suo club. Il suo compagno di squadra nelle giovanili della Francia, Marcus Thuram, ha elogiato il suo talento sia individuale, sia messo a disposizione per i compagni.

All’età di 24 anni sembra avere ora il controllo del suo potenziale. Ha il maggior numero di dribbling completati e, nonostante il possesso palla del Newcastle del 40%, il club domina sulla fascia sinistra, la sua; è decisamente il calciatore più influente e interessante in campo. Arrivò al Newcastle nel 2019 come un calciatore incostante. Ha poi lottato contro diversi infortuni e scavalcato le gerarchie. Al St James’ Park contro l’Everton la sua brillantezza ha offerto una speranza per tutto ciò che può costruire Eddie Howe nel “nuovo Newcastle”; e ha anche mostrato come vincere continuando a mantenere alta l’intensità.

