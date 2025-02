Sabatini: «Perché Diao l’ha preso il Como e non il Napoli? Come mai Manna non l’ha visto?»

Su YouTube: «Conte non può liquidare la sconfitta contro il Como con “è un problema mentale”. È un problema fisico più che mentale»

Sandro Sabatini, giornalista e ospite del programma Pressing sul canale Mediaset, ha commentato la sconfitta del Napoli do Conte in casa del Como per 2-1.

Sabatini su Conte e il Napoli:« Mancavano gioco e giocatori

Il Napoli sta male, ma l’Inter non sta molto meglio. Quello che doveva essere il mese dello slancio verso lo scudetto per il calendario conveniente, è diventato il mese di febbraio riassunto in questi quattro risultati. Roma-Napoli 1-1, gol di Angelino all’ultimo minuto ma in un secondo tempo in cui la Roma aveva meritato. Napoli-Udinese 1-1, l’Udinese aveva giocato meglio. Lazio-Napoli 2-2, anche lì gol all’ultimo minuto di Dia però comunque risultato assolutamente meritato e Como-Napoli 2-1 con un primo tempo buono del Napoli, discreto insomma. Secondo tempo c’è stato il blackout.

Il Napoli doveva sostituire Kvaratskhelia e aveva pensato con Neres prendendo poi una riserva. Manca Kvara, ci sono 70 milioni, il Napoli va su Garnacho e Adeyemi. Saltano tutti e due e arriva Okafor l’ultimo giorno di mercato. Ora io dico tra Garnacho e Adeyemi, e Okafor, in mezzo non c’era nessuno? C’era Diao. Perché l’ha preso il Como? Come mai nessuno l’ha visto?

Immagino sia la domanda che si fa anche Antonio Conte in riferimento all’operato del ds Manna e magari con il sospetto che non si astato fatto tutto al meglio, da Manna ma anche da De Laurentiis. Conte ha le sue ragioni per rimpiangere quel mercato che non c’è stato. Ma Conte non può liquidare la sconfitta contro il Como con una frase che ho sentito dire “è un problema mentale”.

Forse sarà stato un piccolo problema mentale ma se il primo tempo le giochi bene e il secondo tempo no, è un problema fisico, atletico. Almeno tanto quanto il problema mentale. Altrimenti chiamiamo lo psicologo. Il problema mentale è un modo di raccontare il calcio che è l’ultimo argomento quando son finiti gli argomenti tecnici, tattici, motivazionali. Allora ci si rifugia sul problema mentale.

Mancava la grinta? No, quella c’era. Mancava il gioco? E un po’ sì. Mancavano i giocatori? Qui apriamo una parentesi. Mancava Lukaku, che ne primo tempo ha toccato sette palloni. Un centravanti che viene a giocare, che fa anche sponda e che si appoggia la difensore non può toccare sette palloni. C’è qualcosa che non va. E non può essere il modulo. Si tratta di una prestazione assolutamente sottotono di Lukaku. A Lukaku manca il gol ma manca anche il lavoro con la squadra. Siamo davanti a un giocatore a fine carriera? Conte non ha parlato, ha evitato i discorsi.

