Napoli fortemente condizionato dal mercato di gennaio. Conte farà una riflessione sul futuro (Ugolini)

A Sky Sport: «Le parole di ieri in conferenza se non sono un campanello di allarme, definiscono una situazione che andrà chiarita a giugno»

A Sky Sport commentano la sconfitta del Napoli per mano del Como. La squadra di Conte non è riuscita a imporre il suo gioco nel secondo tempo e ha subito la rete del 2-1 siglata da Diao. A commentare il momento del Napoli è Massimo Ugolini, inviato di Sky Sport al Sinigaglia.

Situazione del Napoli di Conte fortemente condizionata dal mercato

Per Ugolini è chiaro che la situazione del Napoli è condizionata dal mercato:

«Ce lo siamo detti tanti volte. Il Napoli non ha sostituito Kvara, lo ha fatto con Okafor ma insomma…ha perso due settimane per rientrare in forma. Doveva prendere un difensore e non l’ha fatto. Ricordiamo la telenovela Danilo. Il Napoli ha fatto un tentativo per Comuzzo, non riuscendo a forzare la mano al presidente della Fiorentina. Gli infortuni hanno fatto il resto. Situazione fortemente condizionata dal mercato. Le squadre durante l’anno accusano un momento di flessione, se poi ci sono pure infortuni, va da sé che i risultati non arrivano. Anche se le parole di Conte sono chiare. Il Napoli ha perso un po’ di cattiveria e determinazione. Nel secondo tempo Napoli ben al di sotto delle aspettative, soprattutto per quanto riguarda l’approccio».

Sul Futuro di Conte, il giornalista di Sky ha poi detto:

«Ieri ha detto di sperare di andare in una squadra già forte senza dover trovare soluzioni. Hanno sottolineato le sue abilità nel ricostruire. Parole che se non sono un campanello di allarme, definiscono una situazione che andrà chiarita a giugno. Servono almeno quattro giocatori di livello per compiere un altro step. Altro step vorrebbe dire centro sportivo, settore giovanile. Conte ha detto che si sente pronto per poter gestire questo percorso. Se questo non dovesse accadere, Conte farà una riflessione sul futuro».

