Stramaccioni: «La difficoltà di Conte sono i cambi, ha poche armi per cambiare la partita»

Dopo 23 giornate il Napoli torna dietro l’Inter e lo fa perdendo contro il Como. Negli studi di Dazn si commenta la prestazione del Napoli e Straccioni parla di quello che ha deluso.

Qual è stato l’errore

«Errore più grave del Napoli approccio della ripresa. E poi quei due contropiedi conclusi senza rabbia, un po’ mosci. Poi l’occasione di McTominay su cui Butez si è superato».

Napoli-Inter decisiva per lo scudetto?

«Non sarà decisiva, perché ne mancheranno tante. Ma con questo trend del Napoli sarà una partita chiave dal punto di vista psicologico. Se il Napoli tirasse fuori la partita perfetta potrebbe riprendersi la vetta. Napoli bravo a ritrovare il pareggio nel primo tempo con la pressione con grinta voglie e aggressività. Quella che poi è sparita nel secondo tempo».

I cambi?

«Il grande tema su cui deve interrogarsi il Napoli. Sensazioni che Antonio avesse poche armi per cambiare la partita. Un allenatore come lui sa come cambiare una gara, ma Conte in alcuni ruoli non ha i cambi».

Dopo l’intervista a Conte:

«Penso Conte si riferisca all’abitudine dell’Itner che può evare esperienza maggiore. Il Napoli ha vinto ma con un cammino diverso».

Ancora step mentali da fare:

«La sua delusione maggiore è la gestione dei momenti. In determinati momenti della partita sono i giocatori a decidere. Il Napoli non ha subito grandi occasioni. Il gol del Como nasce da una palla persa a centrocampo. Anche la cattiveria…».

