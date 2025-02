Napoli, a Conte un bonus da circa 2,5 milioni di euro in caso di raggiungimento della Champions (Tmw)

Ha un contratto da 6,5 milioni di euro all’anno. Quarto posto obiettivo esplicito ma con un solo appuntamento a settimana si poteva ambire a qualcosa di più

Secondo quanto scrive Tuttomercatoweb, Conte sarà ricompensato con un ricco bonus in caso di raggiungimento dell’obiettivo minimo fissato dal Napoli, ovvero la qualificazione in Champions League. Tmw lo scrive dopo le parole di Manna a Sportmediaset prima della sfida contro l’Inter.

Conte il più pagato della Serie A dopo Inzaghi

Scrive Tmw:

La realtà è che il Napoli, con Antonio Conte, ha fatto una scelta di campo. Perché De Laurentiis sa che l’organico non era da rottamare dopo una sola stagione non straordinaria, ma che per arrivare in alto in classifica serviva un certo tipo di allenatore. Conte è stato messo sotto contratto per 6,5 milioni di euro all’anno, dietro a Inzaghi fra i più pagati. Ma con un bonus importantissimo: circa 2,5 milioni di euro in caso di raggiungimento della Champions League. Il quarto posto era l’obiettivo esplicito della società, ben sapendo che con Conte – e un solo appuntamento a settimana – forse poteva arrivare anche qualcosa di più.

Manna scambia il Napoli per il Chievo: «Essere in vetta non era un nostro obiettivo, affrontiamo l’Inter con leggerezza»

A pochi giorni da Napoli-Inter, Giovanni Manna, ds del Napoli, prova ad abbassare la tensione in casa azzurra parlando ai microfoni di Mediaset:

«Essere in vetta non era un nostro obiettivo, la squadra è stata brava ad arrivarci e adesso vogliamo mantenere quella posizione. Ma senza disfattismo nel caso questo non accada. Stiamo gettando le basi per un futuro importante. Dobbiamo essere orgogliosi del percorso fatto e affrontare l’Inter con leggerezza: affrontiamo una squadra costruita per vincere»

«Credo sia un dato di fatto, non vogliamo scaricare pressione sugli avversari. Ci siamo guadagnati la possibilità di poter giocare questa partita con passione e determinazione. Nulla distruggerà quanto fatto fin qui di buono», continua il direttore sportivo del Napoli.

Infine la risposta al collega Ausilio che firmerebbe per lo scudetto al Napoli e la Champions ai nerazzurri: «Lui ci firma, magari noi mercoledì tifiamo Inter nella speranza facciano un percorso importante in Champions come anche le altre italiane ancora impegnate in Europa per il bene del nostro calcio».

ilnapolista © riproduzione riservata