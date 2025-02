Manna scambia il Napoli per il Chievo: «Essere in vetta non era un nostro obiettivo, affrontiamo l’Inter con leggerezza»

A Sportmediaset: «Vogliamo mantenere quella posizione. Ma senza disfattismo nel caso questo non accada. Affrontiamo una squadra costruita per vincere»

A pochi giorni da Napoli-Inter, Giovanni Manna, ds del Napoli, prova ad abbassare la tensione in casa azzurra parlando ai microfoni di Mediaset:

«Essere in vetta non era un nostro obiettivo, la squadra è stata brava ad arrivarci e adesso vogliamo mantenere quella posizione. Ma senza disfattismo nel caso questo non accada. Stiamo gettando le basi per un futuro importante. Dobbiamo essere orgogliosi del percorso fatto e affrontare l’Inter con leggerezza: affrontiamo una squadra costruita per vincere».

Manna: «Nulla distruggerà quanto fatto fin qui di buono»

«Credo sia un dato di fatto, non vogliamo scaricare pressione sugli avversari. Ci siamo guadagnati la possibilità di poter giocare questa partita con passione e determinazione. Nulla distruggerà quanto fatto fin qui di buono», continua il direttore sportivo del Napoli.

Infine la risposta al collega Ausilio che firmerebbe per lo scudetto al Napoli e la Champions ai nerazzurri: «Lui ci firma, magari noi mercoledì tifiamo Inter nella speranza facciano un percorso importante in Champions come anche le altre italiane ancora impegnate in Europa per il bene del nostro calcio».

Sabatini: «Perché Diao l’ha preso il Como e non il Napoli?»

Sandro Sabatini, giornalista e ospite del programma Pressing sul canale Mediaset, ha commentato la sconfitta del Napoli do Conte in casa del Como per 2-1.

Il Napoli sta male, ma l’Inter non sta molto meglio. Quello che doveva essere il mese dello slancio verso lo scudetto per il calendario conveniente, è diventato il mese di febbraio riassunto in questi quattro risultati. Roma-Napoli 1-1, gol di Angelino all’ultimo minuto ma in un secondo tempo in cui la Roma aveva meritato. Napoli-Udinese 1-1, l’Udinese aveva giocato meglio. Lazio-Napoli 2-2, anche lì gol all’ultimo minuto di Dia però comunque risultato assolutamente meritato e Como-Napoli 2-1 con un primo tempo buono del Napoli, discreto insomma. Secondo tempo c’è stato il blackout.

Il Napoli doveva sostituire Kvaratskhelia e aveva pensato con Neres prendendo poi una riserva. Manca Kvara, ci sono 70 milioni, il Napoli va su Garnacho e Adeyemi. Saltano tutti e due e arriva Okafor l’ultimo giorno di mercato. Ora io dico tra Garnacho e Adeyemi, e Okafor, in mezzo non c’era nessuno? C’era Diao. Perché l’ha preso il Como? Come mai nessuno l’ha visto?

