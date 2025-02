Il karma ha punito l’Arsenal, quattro giorni fa si pavoneggiava per il 5-1 inflitto al City (Telegraph)

Il Newcastle vola in finale di Carabao Cup e prende in giro Arteta sui social: «Forse è colpa del pallone»; il tecnico si era infatti lamentato della palla usata in Coppa di Lega.

Il Newcastle è in finale di Carabao Cup, dopo aver battuto l’Arsenal 2-0 sia all’andata che al ritorno. Domenica i Gunners si sono divertiti a pavoneggiarsi nel 5-1 inflitto al Manchester City, ma stavolta è toccato a loro subire una dura sconfitta: il karma?

Anche il Newcastle ci è andato dentro con sfottò contro il tecnico Arteta per via di alcune sue dichiarazioni nei confronti del pallone che si usa in Carabao. L’allenatore aveva dato “colpa” alla palla per aver perso all’andata 2-0 il match.

Il karma ha punito l’Arsenal: tre giorni fa vinceva e si pavoneggiava contro il City, ieri hanno perso malamente contro il Newcastle

Il Telegraph scrive:

Se hai intenzione di dare il massimo nel calcio, devi sempre sapere che un giorno qualcosa potrebbe ritorcersi contro. Il Manchester City lo ha imparato quando l’Arsenal si è divertito molto a vendicare le buffonate e gli insulti dello scontro di settembre, e proprio i Gunners sono stati costretti a sopportare un dolore simile solo tre giorni dopo contro il Newcastle. L’ala del club di Eddie Howe, Antony Gordon, ha parlato dopo la partita della necessità per la sua squadra di “restare umili”, riecheggiando le parole di Haaland di settembre, mentre i tifosi di casa hanno cantato ad Arteta che «forse deve essere la palla», riferendosi alle parole dell’allenatore dell’Arsenal secondo cui i suoi giocatori non erano riusciti ad adattarsi al diverso pallone della Carabao Cup all’andata.

Anche sui canali social del Newcastle è continuata la presa in giro, pubblicando una foto del pallone e scrivendo “Il colpevole”.

Conclude il Telegraph:

In effetti, la natura della sconfitta (2-0 andata e ritorno, 4-0 complessivo) non farà che aumentare i timori tra i tifosi dell’Arsenal che questa squadra non sia in grado di resistere quando le partite contano davvero. I Gunners sono crollati nella corsa al titolo anche la scorsa stagione.

