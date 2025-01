Napoli, affaticamento muscolare per Kvara. Per Politano elongazione del muscolo soleo della gamba sinistra

Il bollettino medico del club che conferma che i due esterni non prenderanno parte alla trasferta di Firenze

Il bollettino medico del Napoli sulle condizioni di Kvaratskhelia e Politano. Conte ha annunciato in conferenza stampa prima della partita contro la Fiorentina che i due esterni sono indisponibili. Per il georgiano un affaticamento muscolare. Più fastidioso il problema occorso a Politano, per lui un’elongazione del muscolo soleo della gamba sinistra.

Il bollettino medico del Napoli

Il comunicato del club:

“Kvaratskhelia e Politano non prenderanno parte alla trasferta di Firenze. Kvara ha accusato un affaticamento muscolare nel corso dell’allenamento odierno. Politano è stato sottoposto ad esami strumentali, che hanno evidenziato un’elongazione del muscolo soleo della gamba sinistra“.

Conte: «Politano e Kvaratskhelia non ci saranno a Firenze»

L’annuncio di Conte in conferenza stampa. C’è Politano tra i convocati?

«No, non ci sarà. Una settimana un po’, con qualche intoppo, non è l’unico intoppo. Non c’è nemmeno Kvaratskhelia. Gli imprevisti, gli infortuni capitano, fanno parte della stagione e di ogni squadra. Fino adesso siamo stati più che bravi a sopperire alle assenze. quando è capitato con Lobotka, siamo stati bravi con Gilmour. Lo stiamo facendo adesso con Buongiorno e l’abbiamo fatto con Kvara, un problema al ginocchio non del tutto guarito. Ha avuto un affaticamento muscolare. Adesso c’è da sopperire all’assenza di Politano».

Spinazzola possibile soluzione?

«Lui nasce ala, lui è molto bravo nella fase offensiva, ai tempi della Juventus era un’ala, poi si è trasformato in un quinto offensivo, qualità tecniche importanti, può essere un’opzione in questo momento».

ilnapolista © riproduzione riservata