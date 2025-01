Comuzzo, offerta del Napoli di 30 milioni, la Fiorentina ne chiede 35

Repubblica scrive che la trattativa si è intensificata nelle ultime ore, l’ultima parola spetterà a Commisso

In attesa di provare a sbloccare l’affare Garnacho il Napoli si sta concentrando su Pietro Comuzzo.

“È un profilo diverso: giovane ( compie 20 anni tra meno di un mese), di grande prospettiva e non solo. Si è messo in luce in questa prima parte di campionato conquistando la maglia da titolare con Palladino w togliendo il posto proprio a Pongracic. È un acquisto da Napoli, un investimento che De Laurentiis è pronto ad effettuare per aggiungere una pedina preziosa nel reparto arretrato anche per il futuro. I contatti diretti sono cominciati nella notte tra mercoledì e giovedì. Ieri il direttore sportivo Giovanni Manna ha accelerato con il procuratore di Comuzzo, ovviamente intenzionato ad accettare la corte del Napoli e lavorare da subito con Antonio Conte.

Va convinta la Fiorentina che di fatto ha già acquistato il sostituto ( Pablo Marì). Il club azzurro presenterà un’offerta importante già in giornata per provare a chiudere l’operazione: sul piatto ci saranno 25 milioni di euro più 5 di bonus. L’operazione si articolerebbe in prestito biennale con obbligo di riscatto. Toccherà a Rocco Commisso l’ultima parola sulla trattativa. La Fiorentina chiede qualcosina in più sui bonus ( per una valutazione complessiva di 35milioni), ma c’è ottimismo sulla chiusura imminente”.

