Bonucci: «Il Napoli è favorito per lo scudetto perché ha Conte. Con lui arrivi sempre primo o secondo»

“Penso che il Napoli, per via dell’allenatore che ha, sia avvantaggiato perché Conte ti assicura sempre di essere primo o secondo. Questo è ciò che ha dimostrato nella sua carriera. Penso che il Napoli sia avvantaggiato da questa circostanza. Ma ora è difficile dire chi vincerà”. Lo dice Leonardo Bonucci, intervistato da Marca.

Bonucci adesso si è dato alla bizzarra Kings League, e ricorda che ad un certo punto poteva diventare un giocatore del Real Madrid: “Ho avuto l’opportunità di firmare per il Real Madrid nel 2017, ma la firma non è stata finalizzata e sono molto orgoglioso e felice della carriera che ho avuto. Ci sono molti giocatori spagnoli magnifici dei miei tempi, anche se, essendo difensori, sottolineo Piqué e Sergio Ramos. Erano avversari molto difficili da battere, anche se non voglio dimenticare nemmeno Xavi e Iniesta, che era un piacere guardare giocare per il ritmo che davano alla squadra in ogni partita”.

Bonucci dice anche che il suo avversario più difficile da marcare è stato “Fernando El Niño Torres. Lui è quello che mi ha messo più in difficoltà perché attaccava bene la profondità, giocava molto bene con il suo fisico e usava bene il corpo. Contro di lui erano sempre duelli molto difficili”.

