Prost e la morte: «Vidi morire Elio De Angelis, non riuscii a salvarlo. Arrivai da Pironi, era praticamente senza gambe»

A Le Parisien per parlare del documentario: «Dopo l’incidente con Didier pensai di smettere. Villeneuve era incosciente. Senna era cambiato, non era più l’uomo sicuro di sé»

Alain Prost e la morte. Le Parisien lo intervista a pochi giorni di un documentario su di lui a Canal +.

«Volevo lasciare un segno diverso». Trentuno anno dopo la fine della sua carriera, Alain Prost ha finalmente scelto di raccontare sé stesso. La sua infanzia complicata con la malattia di suo fratello, la sua ascesa in Formula 1, i suoi titoli di campione del mondo… «Ero un po’ stanco di questo aspetto riduttivo Prost-Senna, Senna-Prost». A pochi giorni dall’uscita di un documentario a lui dedicato, in onda su Canal +, il quattro volte campione del mondo ha accettato di parlare con Le Parisien di un tema che lo ha perseguitato per tutta la sua carriera: la morte.

Lei dice nel documentario che un pilota di Formula 1 è costretto a pensare ogni giorno ai rischi che corre. La morte è un pensiero che ti ha perseguitato per tutta la tua carriera?

C’è una differenza tra la paura e la consapevolezza del pericolo e il rischio che siamo disposti a correre. Sapevo di poter morire ad ogni corsa. Ma penso che la gente mi capirà un po ‘ di più attraverso questo documentario. Tra mio fratello, mia nonna, la mia storia familiare… La mia carriera è stata costruita con la consapevolezza di poter morire, ma non con la paura. La paura ti paralizza. Può farti perdere un secondo al giro. La consapevolezza del pericolo forse solo uno o due decimi. Questa è la chiave. Il fatto di dire a te stesso: non voglio correre rischi oltre quelli ragionevoli. È sempre stato il mio leitmotiv.

Come sei riuscito a guidare a più di 300 km/h senza aver paura di morire al minimo errore?

Un tempo eravamo chiamati i gladiatori. Non possiamo dire che fosse eccitante, ma faceva parte del lavoro. Dobbiamo convivere con il rischio di morire. Gilles Villeneuve mi diceva spesso: non puoi tormentarti. Era incosciente. E ha finito per correre un rischio superiore a quello che avrebbe dovuto correre. Io cercavo più di avere il controllo. Preparavo la mia auto nei minimi dettagli, ed ero pronto ad accettare di alzare il piede prima per recuperare la prossima volta. Prendere rischi per certi sorpassi. È una possibilità in più di morire. È qui che non sei più un gladiatore ma un pazzo. Il pazzo non ha il controllo. Il pazzo non dura mai a lungo in F1. Sarà solo un lampo di brillantezza, non di più. I migliori piloti da sempre non sono mai stati temerari.

Ricorda il suo incidente a Watkins Glen.

In quel momento ho visto la morte… e non solo quella volta. Me lo ricordo ancora. Rompo la sospensione e vado dritto. C’è una frazione di secondo quando dici a te stesso: è finita. Lascio andare il volante. (…) Dopo, la macchina dopo era diventata porridge. È stato spaventoso. Sono stato molto fortunato. Ho passato 15 giorni in ospedale. Non riuscivo più a camminare… Queste sono cose che ti restano.

Un altro incidente segnerà la tua carriera. La tua collisione con Didier Pironi il 7 agosto 1982 in Germania…

Quell’anno, prima di tutto, ci fu l’incidente mortale di Gilles Villeneuve (8 maggio 1982 – qualifiche per il Gran Premio del Belgio). Sono arrivato pochi secondi dopo sulla scena dell’incidente. La sua monoposto era con il sedile ancora attaccato. Ho capito subito. Non c’erano dubbi. Poi, Ricardo Paletti (13 giugno 1982 – Gran Premio del Canada)… È l’incidente che ho visto di meno. Ero lontano quando è successo. Per Didier invece… Mi riguarda direttamente. È come se avessi visto l’incidente dall’inizio alla fine. Riesco ancora a vedere la macchina che mi colpisce, mi passa sopra come un aereo e si ribalta. La macchina si apre a metà. Sono il primo ad arrivare sulla scena. Sono immagini che ti perseguitano tutta la vita. Sembra semplicemente che non abbia più le gambe. Sono schiacciate. Non possiamo fare niente. Non mi sentivo in colpa o responsabile. Quando ho rivisto Didier, non mi ha mai attribuito responsabilità. Comunque, lo porto sempre con me…

Non hai pensato di smettere quel giorno?

Sì. Quando tornai nel paddock, Gérard Larrousse, che all’epoca era il capo della Renault, mi consigliò di tornare in macchina il prima possibile per dimenticare tutto. Gli dissi: dammi dieci minuti. Ci pensai un po’, e credo che se lo ricordi ancora, gli dissi: “Ascolta, d’ora in poi deciderò cosa voglio fare in queste condizioni di gara pericolose (pioggia ecc.). Se ti sta bene, va bene. Se non sei d’accordo, prendo la mia borsa e vado a casa”.

Hai mai pensato di smettere in un altro momento della tua carriera?

«Nel 1986, Elio de Angelis morì sul circuito Paul Ricard a Le Castellet durante una prova privata. Ero li’. È morto quasi davanti ai miei occhi. L’auto era completamente capovolta. Sono arrivato sul posto e non sono riuscito a staccarlo. La macchina stava bruciando, non era sostenibile per me in termini di calore. In seguito, anche il mio ingegnere di corsa John Barnard mi ha chiese: ma perché continui? Non ero ancora un due volte campione del mondo in quel momento. La sera stessa di quell’ incidente, andai in Inghilterra da Bernie Ecclestone per parlare di sicurezza. Se avessimo avuto vigili del fuoco o estintori quel giorno, forse avremmo potuto evitare la tragedia».

La morte ti seguirà anche da commentatore. Raccontasti in diretta la morte del tuo grande rivale Ayrton Senna il 1° maggio 1994 durante il Gran Premio di San Marino…

«È stato un momento molto complicato da vivere. Negli ultimi sei mesi, i nostri rapporti erano cambiati. Era cambiato. Era completamente diverso. L’uomo che era così sicuro di sé, sembrava debole. È stato un momento orribile. Ci davano informazioni diverse ogni trenta secondi … Scegliemmo di non dire nulla e di rimanere in onda per diverse ore. Mi segna ancora. Per 30 anni, non c’è stato un giorno in cui non ho sentito parlare di lui o della sua morte. È riduttivo, perché Prost non è solo Senna e viceversa. Ma rimane un punto culminante della mia carriera, e anche della mia vita dopo».

Questo temperamento, questa solidità, dici nel documentario che ti viene da tuo fratello Daniel che soffrì di un tumore al cervello e di un cancro ai polmoni…

Prost: «Sono cresciuto con lui. Ho preso il suo posto nel mondo delle corse perché era malato. Lui era l’appassionato, non io. Durante la mia carriera, ho avuto due vite completamente diverse. Mi è capitato lo stesso giorno di festeggiare una vittoria, prima di ritrovarmi qualche ora dopo al capezzale di mio fratello in un ospedale di Lione. (…) Avevamo un legame incredibile. Mi sono detto che la vita era ingiusta. E per mia madre, deve essere stato peggio. Aveva un figlio malato a casa, e l’altro che rischiava la vita sulle piste».

Sei due volte campione del mondo nel 1986, l’anno della sua morte. Perché quell’anno non ti sei preso un po’ di tempo per te?

Prost: «Ho un sistema di scatole. L’ho imparato da mia nonna. Ha vissuto il genocidio armeno. Ci sono voluti quattro anni per venire in Francia. Vide i suoi otto fratelli e sorelle massacrati con un’ascia davanti a lei. Eppure lo mette in una scatola e rimane positiva. È un modello. Ti racconta tutto questo con un sorriso. È una filosofia. Ho avuto la notizia della morte di mio fratello prima del Gran Premio del Portogallo nel 1986. Non ci ho pensato a lungo. Andare o no? Sono andato lì per lui. Questo è tutto ciò a cui ho pensato, tranne quando stavo salendo in macchina. Non mi ha mai indebolito. Il titolo del 1986 fu per lui»

