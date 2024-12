Manna: «Spesso a gennaio si rischia di fare danni, saremo attenti a opportunità che ci migliorino»

A Dazn: «Ogni giorno sento nuovi nomi, scambi sensazionali. Noi siamo concentrati su chi abbiamo, non vogliamo rovinare il gruppo»

Il direttore sportivo Manna è intervenuto a Dazn durante il pre-partita di Genoa-Napoli, che si giocherà a Marassi alle ore 18. Focus del suo intervento gli ultimi risultati della squadra e le speranze per il futuro, con una piccola attenzione al mercato di gennaio e agli infortunati. Il Napoli viene da una roboante vittoria a Udine tutta maturata nel secondo tempo, per cui ci si aspetta ancora altrettanta prolificità dall’attacco.

Manna: «Il mercato di gennaio è complesso. Su Pellegrini…»

Di seguito quanto dichiarato in tv:

«Tutte le partite sono difficili in questo campionato, tutti i punti vanno sudati sul campo. Nessuno ci sta regalando nulla, vogliamo vincere in modo determinato e con grande volontà. Tutte le partite che stiamo vedendo sono combattute, il livello è alto quest’anno in Serie A. Sul mercato di gennaio dico che è sempre un momento particolare, si rischia di fare dei danni minando un’integrità di squadra importante. Se ci saranno opportunità andremo a coglierle, ma devono essere opportunità che ci migliorano in questi 6 mesi e perché no anche in futuro. Faremo le cose in modo giusto per non rovinare il gruppo»

Su Pellegrini:

«Si tratta di un calciatore di un’altra squadra, sono suggestioni giornalistiche. Scambi sensazionali, ogni giorno esce un nome diverso… siamo contenti, poi vedremo se ci saranno opportunità. Sul rinnovo di Meret stiamo lavorando e anche su quello di Olivera con altri calciatori, perché siamo in una fase di pianificazione. I calciatori hanno la volontà di giocare a Napoli e quindi non ci saranno problemi»

Genoa-Napoli, le formazioni ufficiali

Di seguito le scelte ufficiali dei due tecnici Vieira e Conte:

Genoa (3-5-2): Leali; Sabelli, Bani, Vasquez; Zanoli, Miretti, Badelj, Frendrup, Martin; Pinamonti, Vitinha. All. Vieira

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Neres. All. Conte

