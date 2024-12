Ibrahimovic parla del suo rammarico di non aver giocato al Bayern e poi scherza: «Forse non se lo potevano permettere»

A Sports Illustrated: «Per me, il Bayern è tra i cinque club più grandi del mondo. Avrebbe potuto essere un’esperienza fantastica, ma il mio percorso ha preso una direzione diversa»

In un’intervista all’edizione tedesca di Sports Illustrated, Zlatan Ibrahimovic ha parlato delle sue scelte di carriera, rivelando il suo desiderio di giocare per il Bayern Monaco. Il leggendario attaccante, noto per la sua personalità di grande impatto, ha espresso un senso di rammarico per il fatto che il suo percorso calcistico non lo abbia mai portato in Germania.

«Giocare in un club come il Bayern Monaco non sarebbe stato un errore, considerando la loro ricca storia e il calibro di giocatori che hanno indossato i loro colori. Per me, il Bayern è tra i cinque club più grandi del mondo».

Nel suo tipico stile Ibrahimovic ha sottolineato con umorismo, «Forse non avrebbero potuto permettersi di pagarmi», per poi tornare a fare una riflessione più seria: «A essere onesto, non c’è mai stata un’opportunità. Avrebbe potuto essere un’esperienza fantastica, ma come ha voluto il destino, il mio percorso ha preso una direzione diversa».

A 43 anni, Ibrahimovic rimane un fervente sostenitore del calcio tedesco, che ha descritto come “eccellente“. Ha espresso la sua ammirazione per la cultura calcistica appassionata, affermando: «Amo gli stadi lì; sono sempre pieni. Ho un grande rispetto per il calcio tedesco e per la loro nazionale».

