Gout Gout è il nuovo Bolt? A quasi 17 anni corre più veloce del giamaicano nel 2003 (Video)

L’atleta compirà 17 anni il 29 dicembre ha migliorato anche il tempo di Usain Bolt del Mondiale under 17 nel 2003, che la leggenda giamaicana corse in 20”13.

Gout Gout, il nuovo Bolt: «Sono ancora un ragazzino, non mi aspettavo di fare il primato quest’anno»

Le sue parole dopo la gara riportate dal Guardian:

«Questi sono tempi per adulti e io sono solo un ragazzino, li sto gestendo pian piano. Sarà sicuramente un grande futuro per me. Non mi aspettavo che fossi così veloce, ma credo di aver corso il tempo più veloce dell’Australia nei 200. Ho inseguito quel record, ma non pensavo che sarebbe arrivato quest’anno».

Già a 14 anni nel 2022 era detentore del record australiano nell’Under 16; nel 2022 corse i 100m a 10”57. E l’anno successivo batté il record Under 18 australiano a 15 anni con 20”04 nei 200m.

Arrivava quest’anno da un oro vinto ad aprile nella categoria Under 20 dei 100m ad Adelaide e un argento nei Mondiali Under 20 di Lima nei 200m.

