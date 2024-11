Zoff: «Se Conte vincerà lo scudetto a Napoli vorrà dire che avrà fatto qualcosa di fuori dal comune»

A radio Kiss Kiss: «L’Italia l’ho vista abbastanza bene, abbiamo preso goal solo su calci da fermo»

L’ex numero uno della Nazionale italiana e del Napoli, Dino Zoff, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli, per parlare delle evoluzioni del ruolo dell’estremo difensore, poi si è soffermato anche sulla stagione della squadra partenopea.

«Il ruolo del portiere di oggi non è come quello di una volta, ma da un certo punto di vista è superiore. A forza di pensare a giocare coi piedi s’è persa un po’ la capacità con le mani. Questo non sempre è positivo».

L’Italia?

«L’ho vista abbastanza bene, abbiamo preso goal solo su calci da fermo, ma avevamo una squadra di fronte che veniva da qualche risultato così così e voleva far risultato a tutti i costi. La Francia è venuta a giocarsi la partita, però l’Italia continua a far molto bene».

Sul Napoli di Conte?

«Conte ha trasformato la squadra e se vincerà il campionato vorrebbe dire che avrà fatto qualcosa che va fuori dal comune».

