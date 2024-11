Sinner e Berrettini gli angeli custodi dell’Italtennis che risolvono tutto (Libero)

Felice, finalmente, la scelta di puntare sugli uomini giusti. Oggi contro l’Olanda la formazione sarà la stessa. La Davis sarebbe la ciliegina su una torta già succulenta

Libero commenta la semifinale di Coppa Davis di ieri sera tra Italia e Australia. A risolverla ci sono sempre loro due, “gli angeli custodi dell’Italtennis”, Berrettini e Sinner. La Davis sarebbe la ciliegina sulla torta, un anno esaltante dove il tennis italiano a conquistato quasi tutto.

Prima Berrettini, poi Sinner: “finalmente la scelta di puntare sugli uomini giusti”

Scrive Libero:

“Il tennis sarà anche lo sport di Belzebù come ripete spesso Adriano Panatta, uno che qualche diavoletto l’ha visto nella sua vita gioiosa e piena di belle cose. Ma l’Italtennis ha un paio di angeli custodi che risolvono tutto e scacciano ogni spirito maligno intento a intrufolarsi nelle vicende degli azzurri. Stiamo parlando di Jannik Sinner, ovviamente, e di Matteo Berrettini“.

Contro l’Australia, l’Italia vince 2-0. Prima Berrettini su Kokkinakis (6-7, 6-3, 7-5), poi Sinner batte per la nona volta De Minaur (6-3, 6-4). Ora c’è “la certezza di giocarci la (finale, ndr) Davis per un tris che avrebbe del clamoroso dopo quella eroica del 1976 e la più recente del 2023.

“Felice, finalmente, la scelta di puntare sugli uomini giusti come si sono dimostrati questi satanassi, così uguali nei risultati ma così diversi per stile di gioco e modo di concepire il tennis. Oggi contro l’Olanda (ore 16, diretta Sky Sport e Rai 2) la formazione sarà la stessa con i due insieme in singolare e in coppia nell’infausta ipotesi che si arrivi sull’1-1 e si renda necessario il doppio, come era capitato giovedì contro l’Argentina“.

Un’annata esaltante per il tennis italiano. “Sinner numero 1 del mondo, i suoi due Slam vinti e le Nitto Finals, altri tornei e medaglie olimpiche varie conquistati dai ragazzi e dalle ragazze azzurre e la griffe SuperItalia nel mondo. La Davis sarebbe la ciliegina su una torta già succulenta”.

