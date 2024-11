L’incredibile fuorigioco di unghia che ha fatto annullare un gol a Lewandowski (VIDEO)

Il fuorigioco semiautomatico ha prodotto un capolavoro in Spagna. L’arbitro a Flick: “Che posso farci, se il Vari mi dice che è fuorigioco? Perché dovrei inventarmelo?”

L’incredibile fuorigioco di unghia che ha annullato un gol a Lewandowski (VIDEO)

Mentre giustamente in Italia rinfocola il dibattito sulla Var usata (male o bene) a fasi alterne, rilanciato da Conte dopo Inter-Napoli, in Spagna si consuma un meraviglioso caso di scuola. Il gol dell’1-0 del Barcellona alla Real Sociedad annullato per un off-side (la diciamo all’inglese) di Lewandowski: la tecnologia del fuorigioco semiautomatico ha prodotto un capolavoro. Siamo al fuorigioco di unghia, forse incarnita.

Il gol a prima vista (umana) pareva regolare. Poi però in studia hanno tracciato le linee grafiche, hanno zoommato, hanno vagliato e hanno detto che no: quella è posizione irregolare, il centravanti polacco del Barcellona è oltre tutti i difensori per una punta di scarpetta. Ma di così poco che anche dalle immagini stesse non è possibile distinguere chiaramente a quale scarpa appartenga quella punta, se a quella di Lewandowski o a quella di Aguerd. Ovviamente sui social è scoppiato un finimondo di polemiche.

“Cosa posso fare? Se il Var ci dice che è fuorigioco, perché dovremmo inventarcelo?”, ha spiegato l’arbitro Cuadra Fernández all’allenatore del Barça Flick che protestava: “Ascoltami… ma perché dovremmo inventarci un fuorigioco?” , ha detto il povero arbitro.

